Tuyển Hành chính kho Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Quản lý dữ liệu kho: Nhập, cập nhật và quản lý dữ liệu liên quan đến hàng hóa trong kho vào hệ thống quản lý kho (Warehouse Management System - WMS). Đảm bảo tất cả các thông tin nhập kho, xuất kho, tồn kho được ghi nhận chính xác và kịp thời.

Theo dõi, kiểm tra và xử lý dữ liệu: Kiểm tra, đối chiếu và xử lý các sự cố liên quan đến số liệu kho, bao gồm hàng hóa xuất nhập không khớp với hệ thống, hoặc sự thay đổi trong số lượng tồn kho.

Cập nhật thông tin hàng hóa: Đảm bảo các thông tin liên quan đến sản phẩm, mã hàng, nhà cung cấp, số lượng tồn kho, vị trí kho được cập nhật đầy đủ và chính xác trong hệ thống.

Phân tích dữ liệu kho: Thực hiện phân tích dữ liệu kho, thống kê các báo cáo liên quan đến lượng hàng tồn kho, mức độ sử dụng, và các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kho.

Báo cáo định kỳ: Lập các báo cáo về tình hình nhập xuất hàng hóa, tồn kho, các sự cố phát sinh trong quá trình quản lý kho cho các cấp quản lý theo yêu cầu.

Kiểm tra và giám sát quy trình nhập liệu: Đảm bảo các quy trình nhập liệu dữ liệu kho được thực hiện đúng quy định, đồng thời giám sát việc thực hiện quy trình của các nhân viên kho.

Hỗ trợ các bộ phận liên quan: Phối hợp với các bộ phận như bộ phận bán hàng, mua hàng, kế toán để giải quyết các vấn đề liên quan đến số liệu kho và nhập liệu hệ thống.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các ngành Quản lý kho, Logistics, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí nhập liệu hoặc admin kho, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản lý kho (WMS).

Kỹ năng sử dụng phần mềm: Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel) và có khả năng làm việc với các phần mềm quản lý kho (WMS) hoặc ERP.

Kiến thức về quy trình kho: Hiểu biết về quy trình kho, nhập xuất hàng hóa và các tiêu chuẩn quản lý kho.

Kỹ năng xử lý dữ liệu: Có khả năng nhập liệu nhanh và chính xác, xử lý dữ liệu lớn và quản lý thông tin chi tiết.

Kỹ năng giao tiếp và phối hợp: Khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo các hoạt động trong kho diễn ra thông suốt.

Khả năng làm việc dưới áp lực: Làm việc hiệu quả trong môi trường có yêu cầu xử lý dữ liệu nhanh chóng và chính xác.

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: 11 -13 triệu + PC

Thưởng thành tích, thưởng cuối năm cao.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.

Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.

Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

