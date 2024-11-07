Tuyển Hành chính kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN7, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Tiếp nhận và kiểm tra hóa chất, vật tư và dụng cụ mua về phục vụ các hoạt động sản xuất.

2. Công tác phân loại, sắp xếp và bảo quản thành phẩm lưu kho.

3. Công tác thực hiện thủ tục cấp phát hóa chất, vật tư và dụng cụ cho sản xuất.

4. Công tác lập, cập nhật và báo cáo các số liệu nhập xuất tồn kho.

5. Công tác kiểm soát định mức tồn kho tối thiểu.

6. Công tác lưu giữ hồ sơ.

7. Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp tối thiểu Trung cấp nghề.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm Thủ kho vật tư, nguyên vật liệu tại các công ty sản xuất

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel), nhanh nhạy trong việc sử dụng các phần mềm mới.

Tỉ mỉ, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 - 10 triệu/ tháng + phụ cấp.

Thưởng tháng lương thứ 13 theo thâm niên làm việc trong năm.

Thưởng QUÝ theo tình hình Kinh doanh.

Thưởng các ngày Lễ lớn.

Tăng lương định kỳ hàng năm.

Tham gia du lịch, các chương trình nội bộ, tất niên của Công ty.

Sử dụng các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

