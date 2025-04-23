Tuyển Hành chính kho Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương Thỏa thuận

BAN CHỈ HUY TPC DỰ ÁN CẦN GIỜ (THUỘC TẬP ĐOÀN VINGROUP), KHÔNG QUA TRUNG GIAN, KHÔNG THU PHÍ KHI ĐI LÀM

- Thực hiện giao nhận, kiểm đếm, bảo quản vật tư thiết bị theo đúng chủng loại, số lượng, chất lượng.

- Phụ trách Nhập kho tất cả các vật tư , MMTB, CCDC được cung cấp từ Khối Cung ứng - Đấu thầu hoặc từ phòng Quản lý vật tư thiết bị

- Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa

- Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa tại các vị trí kho, bảo quản vật tư tránh hư hỏng, hao hụt

- Căn cứ nhu cầu VTTB của các tổ đội được phê duyệt, lập thủ tục xuất kho và bàn giao cho các tổ đội

- Theo dõi VTTB đã quá hạn sử dụng theo định mức; hư hỏng không sửa chữa được; hoặc chi phí sửa chữa

- Cập nhật số liệu các báo cáo tháng, báo cáo xuất – nhập – tồn, báo cáo chi tiết VTTB, báo cáo kiểm kê định kỳ- Thực hiện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành, Sức khỏe tốt, tối đa 40 tuổi

- Ưu tiên có kinh nghiệm kho. Đặc biệt, kho trong mảng xây dựng

- Trung thực, chịu khó, nhanh nhẹn, tư duy tốt

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực, cam kết trên 12 triệu/ tháng

- Phụ cấp tiền ăn: 2 bữa/ ngày

- Tuyển dụng nội bộ, không qua trung gian, không đóng phí khi đi làm

- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, 12 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

