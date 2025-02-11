Tuyển Hành chính kho CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Km 28, Quốc Lộ 6A, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Kiểm hàng nhập kho, sắp xếp hàng hoá;

- Nhập kho/xuất kho hàng hoá theo yêu cầu;

-

- Vệ sinh, sắp xếp kho hàng hoá gọn gàng và sạch sẽ;

- Dán mã hàng hóa;

- Kiểm kê hàng hóa tồn kho khi có yêu cầu;

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi không quá 35, sức khỏe tốt.

- Trình độ: Tốt nghiệp lớp 12

-

- Biết cơ bản về excel là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Đi làm ngay sau khi phỏng vấn đạt yêu cầu.

Tại CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký hợp đồng lao động chính thức sau khi qua giai đoạn thử việc.

- Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN, Công Đoàn).

-

- Được thưởng lương tháng 13 hậu hĩnh (theo kết quả kinh doanh của Công ty).

- Được thưởng Cổ Phiếu ưu đãi cổ tức nếu có thành tích Tốt.

- Được hưởng sự quan tâm của Công ty như: Hiếu hỉ, Sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING

