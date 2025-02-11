Tuyển Hành chính kho CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING

Hành chính kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính kho Tại CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Km 28, Quốc Lộ 6A, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Kiểm hàng nhập kho, sắp xếp hàng hoá;
- Nhập kho/xuất kho hàng hoá theo yêu cầu;
-
Nhập kho/xuất kho hàng hoá theo yêu cầu;
- Vệ sinh, sắp xếp kho hàng hoá gọn gàng và sạch sẽ;
Vệ sinh, sắp xếp kho hàng hoá gọn gàng và sạch sẽ;
- Dán mã hàng hóa;
Dán mã hàng hóa;
- Kiểm kê hàng hóa tồn kho khi có yêu cầu;
Kiểm kê hàng hóa tồn kho khi có yêu cầu;
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi không quá 35, sức khỏe tốt.
- Trình độ: Tốt nghiệp lớp 12
-
Trình độ: Tốt nghiệp lớp 12
- Biết cơ bản về excel là một lợi thế
Biết cơ bản về excel là một lợi thế
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Đi làm ngay sau khi phỏng vấn đạt yêu cầu.

Tại CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký hợp đồng lao động chính thức sau khi qua giai đoạn thử việc.
- Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN, Công Đoàn).
-
Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN, Công Đoàn).
- Được thưởng lương tháng 13 hậu hĩnh (theo kết quả kinh doanh của Công ty).
Được thưởng lương tháng 13 hậu hĩnh (theo kết quả kinh doanh của Công ty).
- Được thưởng Cổ Phiếu ưu đãi cổ tức nếu có thành tích Tốt.
Được thưởng Cổ Phiếu ưu đãi cổ tức nếu có thành tích Tốt.
- Được hưởng sự quan tâm của Công ty như: Hiếu hỉ, Sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 21, TT13, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

