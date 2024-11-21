Tuyển Hành chính kho FAMILY FOODS MARKET làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Tuyển Hành chính kho FAMILY FOODS MARKET làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

FAMILY FOODS MARKET
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
FAMILY FOODS MARKET

Hành chính kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính kho Tại FAMILY FOODS MARKET

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, tòa 24T3 Hapulico Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Kiểm đếm số lượng, soạn hàng, kiểm hàng theo yêu cầu, đảm bảo hàng hóa trong tình trạng nguyên vẹn, đúng số lượng theo phiếu xuất, nhập kho.
Hỗ trợ sắp xếp hàng hóa, thực phẩm, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ ... trong kho khoa học, ngăn nắp, gọn gàng, đảm bảo dễ tìm dễ lấy và dễ kiểm tra, đúng vị trí, đúng quy cách đã được phê chuẩn.
Tham gia kiểm kê kho định kỳ, đối chiếu, báo cáo số liệu với quản lý và phòng kế toán.
Tham gia bảo quản hàng hóa và vệ sinh kho hàng sạch sẽ, đảm bảo tiêu chuẩn của công ty.
Hỗ trợ lưu trữ tài liệu liên quan đến công việc phụ trách theo tiêu chuẩn, khoa học và hợp lý.
Giám sát và tham gia quá trình thu gom hàng hỏng hủy và hàng đổi trả phân loại, xử lý theo quy trình.
Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp quản lý và ban giám đốc.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp, có thể thực tập full-time.
Chăm chỉ, thật thà, chịu khó học hỏi.
Cẩn thận, chi tiết, có trách nhiệm với công việc.
Có khả năng quản lý thời gian và cân bằng công việc.
Có khả năng phân tích, nắm bắt công việc và tư duy nhanh để xử lý công việc.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Excel, ...

Tại FAMILY FOODS MARKET Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc
Có cơ hội làm việc tại môi trường trẻ trung, sáng tạo, cởi mở và năng động.
Các cấp quản lý luôn khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao tính sáng tạo trong công việc.
Cơ hội phát triển
Có cơ hội được đào tạo và học hỏi để có nền tảng, kinh nghiệm vững chắc.
Công ty có lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng bộ phận.
Có thể trở thành nhân viên chính thức của công ty sau 3-6 tháng thực tập và phát triển hơn nữa trên con đường sự nghiệp cùng với sự lớn mạnh và phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FAMILY FOODS MARKET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FAMILY FOODS MARKET

FAMILY FOODS MARKET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Hành chính kho Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QMH Computer
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH QMH Computer làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH QMH Computer
Hạn nộp: 26/02/2025
Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Tuyển Hành chính kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH
Tuyển Hành chính kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN LINH
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SAIGON ECO CRAFT
Tuyển Hành chính kho SAIGON ECO CRAFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
SAIGON ECO CRAFT
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING
Tuyển Hành chính kho CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING
Hạn nộp: 14/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Địa Chất Trường Xuân
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)
Tuyển Hành chính kho Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)
Hạn nộp: 07/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aloha Thế Giới Chậu Cây
Tuyển Hành chính kho Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Aloha Thế Giới Chậu Cây
Hạn nộp: 07/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

