Tuyển Hành chính kho FAMILY FOODS MARKET làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, tòa 24T3 Hapulico Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính kho Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Kiểm đếm số lượng, soạn hàng, kiểm hàng theo yêu cầu, đảm bảo hàng hóa trong tình trạng nguyên vẹn, đúng số lượng theo phiếu xuất, nhập kho.

Hỗ trợ sắp xếp hàng hóa, thực phẩm, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ ... trong kho khoa học, ngăn nắp, gọn gàng, đảm bảo dễ tìm dễ lấy và dễ kiểm tra, đúng vị trí, đúng quy cách đã được phê chuẩn.

Tham gia kiểm kê kho định kỳ, đối chiếu, báo cáo số liệu với quản lý và phòng kế toán.

Tham gia bảo quản hàng hóa và vệ sinh kho hàng sạch sẽ, đảm bảo tiêu chuẩn của công ty.

Hỗ trợ lưu trữ tài liệu liên quan đến công việc phụ trách theo tiêu chuẩn, khoa học và hợp lý.

Giám sát và tham gia quá trình thu gom hàng hỏng hủy và hàng đổi trả phân loại, xử lý theo quy trình.

Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp quản lý và ban giám đốc.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp, có thể thực tập full-time.

Chăm chỉ, thật thà, chịu khó học hỏi.

Cẩn thận, chi tiết, có trách nhiệm với công việc.

Có khả năng quản lý thời gian và cân bằng công việc.

Có khả năng phân tích, nắm bắt công việc và tư duy nhanh để xử lý công việc.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Excel, ...

Tại FAMILY FOODS MARKET Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc

Có cơ hội làm việc tại môi trường trẻ trung, sáng tạo, cởi mở và năng động.

Các cấp quản lý luôn khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao tính sáng tạo trong công việc.

Cơ hội phát triển

Có cơ hội được đào tạo và học hỏi để có nền tảng, kinh nghiệm vững chắc.

Công ty có lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng bộ phận.

Có thể trở thành nhân viên chính thức của công ty sau 3-6 tháng thực tập và phát triển hơn nữa trên con đường sự nghiệp cùng với sự lớn mạnh và phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FAMILY FOODS MARKET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.