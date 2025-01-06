Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tại VIETJET AIR
- Hồ Chí Minh: VIETJET PLAZA, Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Branding Planning & Budget: Xây dựng kế hoạch & KPIs, triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá, báo cáo toàn diện các dự án, hoạt động bao gồm quản lý & kiểm soát ngân sách hiệu quả sự kiện
- Market & Customer insight research: Hỗ trợ nghiên cứu thị trường & insight khách hàng để trực tiếp xây dựng các chiến dịch & hoạt động thương hiệu trong & ngoài nước; Trực tiếp tham gia thiết hình ảnh và nội dung (images, clips,...) quảng bá thương hiệu gồm phát triển ý tưởng, thiết kế sản phẩm, thử nghiệm và đánh giá hiệu quả
- Partnership & Co-branding: Duy trì, phát triển đối tác và cơ hội để quảng bá hình ảnh/thông điệp thương hiệu tới khách hàng (ưu tiên quốc tế) trên các kênh khác nhau: Tổ chức thương mại & ngoại giao, doanh nghiệp, chính quyền các địa phương, Chương trình truyền hình-phát thanh-báo chí và các sự kiện
- Competitors & branding performance analysis : Hỗ trợ Branding Manager theo dõi & phân tích các hoạt động thương hiệu của đối thủ & hiệu quả các chiến dịch
- Branding campaign deployment: Trực tiếp triển khai các chiến dịch & hoạt động thương hiệu quốc tế
- Branding designs: Tham giá phát triển concept & thiết kế hình ảnh
