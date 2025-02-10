Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Embassy Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TRÁCH NHIỆM CHÍNH - MAIN RESPONSIBILITIES

1. Chịu trách nhiệm đối với việc tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT (MOET) trong hoạt động hàng ngày của Trường:

• Đảm nhận chức danh Hiệu trưởng theo quy định của Phòng GD&ĐT.

• Xây dựng kế hoạch chương trình giảng dạy MOET đáp ứng yêu cầu của Phòng GD&ĐT.

• Tư vấn, tham mưu đến cấp lãnh đạo và thực hiện giám sát, đảm bảo các hoạt động vận hành và giảng dạy của Trường đáp ứng quy định MOET đồng thời phù hợp với yếu tố quốc tế đặc trưng của Trường, hướng đến môi trường học tập an toàn, thân thiện và chất lượng cao cho học sinh.

• Đảm bảo mọi thủ tục hành chính, hồ sơ, báo cáo theo quy định của MOET được thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định (Vd: các quyết định, kế hoạch nhiệm vụ năm học, sổ sách, hồ sơ quản lý cơ sở vật chất, công tác giáo dục và chăm sóc nuôi dưỡng, bán trú, y tế, an toàn học đường, v.v.)

2. Đại diện Trường làm việc với Sở, Phòng GD&ĐT và/hoặc các cơ quan ban ngành khác có liên quan:

• Tổ chức và điều phối việc chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất, v.v. theo yêu cầu, quy định khi có kế hoạch kiểm tra, thanh tra của các cơ quan ban ngành.

• Đại diện tiếp đón và làm việc với các cơ quan ban ngành.

• Tham gia các buổi họp, tập huấn do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức.

3. Hỗ trợ Ban Giám hiệu trong công tác quản lý đội ngũ nhân sự người Việt Nam của Trường, bao gồm:

• Tuyển dụng giáo viên, bảo mẫu.