Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty TNHH Tiến Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty TNHH Tiến Lợi
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công ty TNHH Tiến Lợi

Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tại Công ty TNHH Tiến Lợi

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 152 Phố Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

NHIỆM VỤ
• Xây dựng phòng, team kinh doanh quốc tế.
• Lập kế hoạch tuyển dụng, bao gồm xác định nhu cầu nhân sự, mô tả công việc và yêu cầu tuyển dụng.
• Tổ chức các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên mới nhằm đảm bảo họ nắm vững kiến thức về sản phẩm và kỹ năng kinh doanh quốc tế.
• Xây dựng công cụ, thước đo để đánh giá công việc của nhân viên
• Xây dựng cơ chế cho team kinh doanh quốc tế
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
• Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh dựa trên các thông tin từ Bộ phận Kinh doanh, khách hàng và đối tác. Báo cáo, tham vấn, đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm trên từng địa bàn cụ thể.
• Nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh, đề xuất các giải pháp nhằm giữ được khách hàng hiện tại và phát triển được khách hàng mới.
• Thực hiện việc nghiên cứu thị trường qua các hình thức: Tìm thông tin qua internet, hỏi khách hàng, các đối tác chuyên về nghiên cứu thị trường….
• Phân tích dữ liệu bán hàng, sản phẩm hiện tại từ đó xác định các cơ hội cho sản phẩm của công ty trong từng giai đoạn phát triển.
• Tập hợp và sử lý các thông tin về nhu cầu sử dụng, xu hướng và phản hồi của khách hàng từ đội ngũ nhân viên và các bộ phận phòng ban có liên quan, từ đó đề xuất lên Ban giám đốc được đặc điểm hay sự cải tiến cần thiết trên sản phẩm hiện có cũng như sản phẩm mới đáp ứng cho nhu cầu khách hàng.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tiến Lợi

Công ty TNHH Tiến Lợi

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 152 Phố Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

