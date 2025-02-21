Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty TNHH Tiến Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

NHIỆM VỤ

• Xây dựng phòng, team kinh doanh quốc tế.

• Lập kế hoạch tuyển dụng, bao gồm xác định nhu cầu nhân sự, mô tả công việc và yêu cầu tuyển dụng.

• Tổ chức các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên mới nhằm đảm bảo họ nắm vững kiến thức về sản phẩm và kỹ năng kinh doanh quốc tế.

• Xây dựng công cụ, thước đo để đánh giá công việc của nhân viên

• Xây dựng cơ chế cho team kinh doanh quốc tế

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

• Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh dựa trên các thông tin từ Bộ phận Kinh doanh, khách hàng và đối tác. Báo cáo, tham vấn, đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm trên từng địa bàn cụ thể.

• Nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh, đề xuất các giải pháp nhằm giữ được khách hàng hiện tại và phát triển được khách hàng mới.

• Thực hiện việc nghiên cứu thị trường qua các hình thức: Tìm thông tin qua internet, hỏi khách hàng, các đối tác chuyên về nghiên cứu thị trường….

• Phân tích dữ liệu bán hàng, sản phẩm hiện tại từ đó xác định các cơ hội cho sản phẩm của công ty trong từng giai đoạn phát triển.

• Tập hợp và sử lý các thông tin về nhu cầu sử dụng, xu hướng và phản hồi của khách hàng từ đội ngũ nhân viên và các bộ phận phòng ban có liên quan, từ đó đề xuất lên Ban giám đốc được đặc điểm hay sự cải tiến cần thiết trên sản phẩm hiện có cũng như sản phẩm mới đáp ứng cho nhu cầu khách hàng.