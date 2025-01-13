Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trách nhiệm chính:

1. Công tác tuyển dụng:

• Tham mưu cho quản lý trực tiếp công tác tuyển dụng nhân sự theo định hướng phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.

• Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng năm theo vào kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty hoặc theo nhu cầu phát sinh đã được phê duyệt.

• Xây dựng và triển khai các chiến lược tuyển dụng hiệu quả, mở rộng kênh tuyển dụng để tiếp cận ứng viên tiềm năng.

• Tham gia trực tiếp vào việc sàng lọc, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

• Xây dựng, duy trì và phát triển nguồn ứng viên chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển của công ty.

• Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo yêu cầu tuyển dụng phù hợp với nhu cầu thực tế và chiến lược của công ty.

2. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự:

• Xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ, tập trung vào kỹ năng chuyên môn cho lĩnh vực hoạt động của công ty.

• Đề xuất và triển khai các khóa đào tạo kỹ năng mềm, nâng cao năng lực lãnh đạo cho các cán bộ quản lý.

• Phối hợp với các tổ chức đào tạo bên ngoài để tổ chức các khóa học chuyên sâu.

• Đánh giá hiệu quả đào tạo, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.