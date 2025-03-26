Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Trách nhiệm:

• Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng về công việc được phân công;

• Soạn thảo công văn, điện thư, hợp đồng, đơn đặt hàng, yêu cầu chào giá v.v… liên quan đến công tác phát triển thương hiệu;

• Tham gia đàm phán, hoàn thiện các hợp đồng kinh tế, hợp tác;

• Tham gia triển khai các hoạt động quan hệ công chúng, truyền thông, quảng cáo để phát triển uy tín, thương hiệu Tổng công ty trong và ngoài nước;

• Tham gia việc thiết kế, cập nhật, quản lý trang mạng điện tử (website) Tổng công ty;

• Là đầu mối quản lý, tập hợp thông tin, biên tập các tài liệu, bản tin nội bộ của Tổng công ty cũng như các thông tin giới thiệu, quảng cáo, quảng bá uy tín, thương hiệu;

• Tham gia việc xây dựng và quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu của Tổng công ty;

• Thực hiện và tham gia các triển lãm, hội chợ thương mại nhằm thu thập thông tin, quảng bá năng lực, dịch vụ, uy tín và thương hiệu của Tổng công ty;

• Tham gia kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ công tác phát triển thương hiệu tại các Đơn vị;

• Tham gia hỗ trợ công tác phát triển thương hiệu cho các Đơn vị;

• Là cầu nối trong công tác quản lý thương hiệu giữa Tập đoàn và Tổng công ty/Đơn vị.

• Đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao;