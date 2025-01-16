Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Halla Electronics Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô L4, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch sản xuất để đáp ứng PO của khách hàng.

- Kiểm soát PSI, cân đối tồn kho.

- Thực hiện MFG , tính UPH, quản lý nhân lực.

- Làm báo cáo đối ứng khách hàng và cải tiến bộ phận

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên nghành.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Thông thạo máy tính (Microsoft Office, Internet, Google Suite, ERP systems, etc).

- Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn giao tiếp tốt.

- Khả năng làm việc nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Có kinh nghiệm làm việc tại công ty FDI

Chế độ đãi ngộ và mức lương:

Trao đổi cụ thể, chi tiết khi phỏng vấn, hoặc ứng viên có thể liên hệ qua điện thoại để trao đổi.

