Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Halla Electronics Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Halla Electronics Vina
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô L4, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Lập kế hoạch sản xuất để đáp ứng PO của khách hàng.
- Kiểm soát PSI, cân đối tồn kho.
- Thực hiện MFG , tính UPH, quản lý nhân lực.
- Làm báo cáo đối ứng khách hàng và cải tiến bộ phận

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên nghành.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Thông thạo máy tính (Microsoft Office, Internet, Google Suite, ERP systems, etc).
- Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn giao tiếp tốt.
- Khả năng làm việc nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có kinh nghiệm làm việc tại công ty FDI
Chế độ đãi ngộ và mức lương:
Chế độ đãi ngộ và mức lương
Trao đổi cụ thể, chi tiết khi phỏng vấn, hoặc ứng viên có thể liên hệ qua điện thoại để trao đổi.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô L4, Khu CN Tràng Duệ, xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng

