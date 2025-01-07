Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Triển khai kế hoạch phát triển thương hiệu KBSV trong ngắn hạn và dài hạn;

• Nghiên cứu, lập kế hoạch, triển khai và đo lường các chiến dịch Thương hiệu nhằm nâng cao nhận thức của khách hàng về thương hiệu, tăng giá trị, danh tiếng và sức khỏe thương hiệu;

• Lập kế hoạch, triển khai tổ chức các sự kiện nhằm gia tăng nhận diện và hình ảnh thương hiệu;

• Lên ý tưởng, lập kế hoạch AWO content cho các kênh mạng xã hội;

• Nghiên cứu, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động ESG phù hợp với định hướng của KBSV và Công ty mẹ;

• Lập kế hoạch, theo dõi và tối ưu hóa ngân sách các chiến dịch Thương hiệu;

• Nghiên cứu, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động văn hóa doanh nghiệp;

• Tham gia các dự án, công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng trong từng thời kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing, Đa phương tiện, Quản trị kinh doanh;

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Thương hiệu, Truyền thông hoặc Marketing;

• Kỹ năng viết tốt, quen thuộc với các nền tảng truyền thông số;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi ưu đãi theo chính sách của công ty và phù hợp với năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin