Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

Lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động chung của trường mầm non theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của ngành giáo dục.

Xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch hoạt động của trường mầm non phù hợp với đặc thù của trường và nhu cầu của trẻ.

Quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ theo đúng chương trình giáo dục mầm non.

Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của trường mầm non, đảm bảo hoạt động của trường được duy trì ổn định và phát triển.

Xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, tâm huyết với nghề.

Thực hiện công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của trường mầm non đến với cộng đồng.

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ của trường mầm non.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Mầm non hoặc các ngành nghề có liên quan.

Có kiến thức, kỹ năng quản lý giáo dục mầm non.

Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt, tạo dựng mối quan hệ tốt với phụ huynh, đồng nghiệp và các cơ quan liên quan.

Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu trẻ, tâm huyết với nghề giáo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý giáo dục mầm non.

Thời gian làm việc: giờ hành chính, nghỉ cuối tuần.

Thu nhập tương xứng năng lực + thưởng KPIs tháng/năm.

Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị cơm trưa theo "Menu" Á/Âu thay đổi hàng tuần, Môi trường Giáo dục thân thiện & hòa đồng.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

Du lịch trong nước/nước ngoài, đầy đủ chế độ Bảo hiểm/Lễ/Tết/sinh Nhật.

Cơ hội thăng tiến nhanh - rõ ràng, Các khóa training chuyên môn, kỹ năng mềm định kỳ tháng/quý/năm từ các chuyên gia trong nước & Quốc tế.

