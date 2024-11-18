Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 - 15 Đường số 1, Khu nhà ở Lô số 4 thuộc Khu 9A+B Đô thị mới Nam Thành Phố, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động liên quan đến vận hành trường tại cơ sở quản lý.

- Điều động, phân công nhân sự, bố trí phân bổ nhân sự trong khối trường

- Thành lập, quản lý, phân công, kiểm tra giám sát hoạt động tại trường đảm nhận.

2. Công việc chuyên môn

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch tuyển sinh và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước BGĐ trường và các cấp có thẩm quyền.

- Tham gia xây dựng khung chương trình học, giáo án và giảng dạy cho học viên

- Lên kế hoạch đào tạo xây dựng triển khai chương trình theo quy chuẩn từ hội sở xuống.

- Tham gia cùng ban dự án lập kế hoạch phát triển các điểm trường mới, tiếp quản/chuyển đổi các trường

- Chỉ đạo thực hiện công tác xin cấp phép cho trường đảm nhận từ các cơ quan quản lý nhà nước

- Đề xuất giải pháp liên quan đến vấn đề vận hành quy trình của trường đảm nhận

3. Tuyển dụng & đào tạo

- Thực hiện công tác tìm kiếm, liên hệ, phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn Hiệu trưởng, Hiệu phó, Khối trưởng phù hợp, phối hợp cùng Khối HCNS

- Lập báo cáo đánh giá, đề xuất lương của ứng viên (theo dải lương trong thang bảng lương) trình cấp - trên ký duyệt tiếp nhận.

- Thực hiện công tác tiếp nhận, hướng dẫn, đào tạo các cấp quản lý thuộc khối trường theo định hướng, kế hoạch phát triển của công ty.

- Đánh giá các cấp quản lý (Khối trưởng) sau đào tạo.

- Đào tạo các bộ phận thuộc khối trường theo các quy trình công việc của khối

4. Báo cáo

- Làm báo cáo tổng hợp tuần, tháng và đột xuất theo yêu cầu đúng hạn.

- Báo cáo bất thường, xin ý kiến chỉ đạo các vấn đề vượt ngoài quyền hạn.

5. Khác

- Thực hiện các công tác quản trị khác khi cấp trên yêu cầu

- Thực hiện các công tác ngoại giao với phụ huynh học sinh, với các cơ quan quản lý nhà nước khi cần thiết

- Tham gia lập kế hoạch chi phí - doanh thu, tuyển sinh và các công việc hỗ trợ các khối/bộ phận khác

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính, độ tuổi: Nữ, từ 30 tuổi trở lên

Thái độ

- Ham học hỏi, cầu tiến.

- Năng động, trung thực, có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc

- Bình tĩnh, linh hoạt, thẳng thắn, khéo léo trong ứng xử và giải quyết tình huống.

- Tư duy tích cực. Thống nhất trong ngôn ngữ, hành vi, thái độ

Trình độ, kiến thức

- Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành có liên quan

- Am hiểu và có kiến thức thực tế về công tác quản lý, vận hành hệ thống trường mầm non

Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp.

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Kỹ năng truyền đạt thông tin

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Yêu cầu khác

- Ưu tiên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh, năng khiếu khác

- Tối thiểu 03-05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý trường mầm non có quy mô từ 200 học sinh

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý trường mầm non theo chuỗi, theo hệ thống

- Ưu tiên có thể đi công tác xa các tỉnh

- Chuyển địa điểm làm việc theo yêu cầu.

Quyền Lợi Được Hưởng

ĐÃI NGỘ

Thu nhập từ 18.000.000vnđ đến 25.000.000vnđ/tháng.

Xét tăng lương theo năng lực 1 lần/năm.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước.

Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc.

QUYỀN LỢI

Phụ cấp bao gồm: hỗ trợ phí gửi xe hàng tháng, hỗ trợ ăn trưa, ...

Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như dịp Lễ, Tết dương lịch, thâm niên, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ,ngày nhà giáo VN, ...;

Được tham gia đào tạo những kiến thức, mô hình kinh doanh mới với những chuyên gia đầu ngành về kinh doanh, học được tư duy kinh doanh thời kỳ 4.0;

Được hỗ trợ tham gia các khóa học nghiệp vụ, khóa học được giảng dạy tại MindX như: Lập trình, phân tích dữ liệu, UI/UX,... Và sử dụng MindX Coworking Space miễn phí trên khắp HN, HCM.

Học hỏi các kỹ năng quản lý, có một lộ trình thăng tiến phù hợp. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader do Công ty đang phát triển và mở rộng nhiều chi nhánh;

Môi trường làm việc đoàn kết, hỗ trợ, được quan tâm và đối xử đầy tính nhân văn;

Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát... do Công ty tổ chức;

Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ...;

Được làm việc trong môi trường Startup tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển

