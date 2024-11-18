Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13

- 15 Đường số 1, Khu nhà ở Lô số 4 thuộc Khu 9A+B Đô thị mới Nam Thành Phố, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1. Quản lý
- Quản lý, điều hành mọi hoạt động liên quan đến vận hành trường tại cơ sở quản lý.
- Điều động, phân công nhân sự, bố trí phân bổ nhân sự trong khối trường
- Thành lập, quản lý, phân công, kiểm tra giám sát hoạt động tại trường đảm nhận.
2. Công việc chuyên môn
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch tuyển sinh và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước BGĐ trường và các cấp có thẩm quyền.
- Tham gia xây dựng khung chương trình học, giáo án và giảng dạy cho học viên
- Lên kế hoạch đào tạo xây dựng triển khai chương trình theo quy chuẩn từ hội sở xuống.
- Tham gia cùng ban dự án lập kế hoạch phát triển các điểm trường mới, tiếp quản/chuyển đổi các trường
- Chỉ đạo thực hiện công tác xin cấp phép cho trường đảm nhận từ các cơ quan quản lý nhà nước
- Đề xuất giải pháp liên quan đến vấn đề vận hành quy trình của trường đảm nhận
3. Tuyển dụng & đào tạo
- Thực hiện công tác tìm kiếm, liên hệ, phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn Hiệu trưởng, Hiệu phó, Khối trưởng phù hợp, phối hợp cùng Khối HCNS
- Lập báo cáo đánh giá, đề xuất lương của ứng viên (theo dải lương trong thang bảng lương) trình cấp - trên ký duyệt tiếp nhận.
- Thực hiện công tác tiếp nhận, hướng dẫn, đào tạo các cấp quản lý thuộc khối trường theo định hướng, kế hoạch phát triển của công ty.
- Đánh giá các cấp quản lý (Khối trưởng) sau đào tạo.
- Đào tạo các bộ phận thuộc khối trường theo các quy trình công việc của khối
4. Báo cáo
- Làm báo cáo tổng hợp tuần, tháng và đột xuất theo yêu cầu đúng hạn.
- Báo cáo bất thường, xin ý kiến chỉ đạo các vấn đề vượt ngoài quyền hạn.
5. Khác
- Thực hiện các công tác quản trị khác khi cấp trên yêu cầu
- Thực hiện các công tác ngoại giao với phụ huynh học sinh, với các cơ quan quản lý nhà nước khi cần thiết
- Tham gia lập kế hoạch chi phí - doanh thu, tuyển sinh và các công việc hỗ trợ các khối/bộ phận khác

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính, độ tuổi: Nữ, từ 30 tuổi trở lên
Thái độ
- Ham học hỏi, cầu tiến.
- Năng động, trung thực, có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc
- Bình tĩnh, linh hoạt, thẳng thắn, khéo léo trong ứng xử và giải quyết tình huống.
- Tư duy tích cực. Thống nhất trong ngôn ngữ, hành vi, thái độ
Trình độ, kiến thức
- Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành có liên quan
- Am hiểu và có kiến thức thực tế về công tác quản lý, vận hành hệ thống trường mầm non
Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm
- Kỹ năng truyền đạt thông tin
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Yêu cầu khác
- Ưu tiên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh, năng khiếu khác
- Tối thiểu 03-05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý trường mầm non có quy mô từ 200 học sinh
- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý trường mầm non theo chuỗi, theo hệ thống
- Ưu tiên có thể đi công tác xa các tỉnh
- Chuyển địa điểm làm việc theo yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì

ĐÃI NGỘ
Thu nhập từ 18.000.000vnđ đến 25.000.000vnđ/tháng.
Xét tăng lương theo năng lực 1 lần/năm.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước.
Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc.
QUYỀN LỢI
Phụ cấp bao gồm: hỗ trợ phí gửi xe hàng tháng, hỗ trợ ăn trưa, ...
Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như dịp Lễ, Tết dương lịch, thâm niên, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ,ngày nhà giáo VN, ...;
Được tham gia đào tạo những kiến thức, mô hình kinh doanh mới với những chuyên gia đầu ngành về kinh doanh, học được tư duy kinh doanh thời kỳ 4.0;
Được hỗ trợ tham gia các khóa học nghiệp vụ, khóa học được giảng dạy tại MindX như: Lập trình, phân tích dữ liệu, UI/UX,... Và sử dụng MindX Coworking Space miễn phí trên khắp HN, HCM.
Học hỏi các kỹ năng quản lý, có một lộ trình thăng tiến phù hợp. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader do Công ty đang phát triển và mở rộng nhiều chi nhánh;
Môi trường làm việc đoàn kết, hỗ trợ, được quan tâm và đối xử đầy tính nhân văn;
Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát... do Công ty tổ chức;
Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ...;
Được làm việc trong môi trường Startup tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hieu-truong-thu-nhap-18-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job252632
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meubles Demeyere Vietnam Company LTD.
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Meubles Demeyere Vietnam Company LTD. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Meubles Demeyere Vietnam Company LTD.
Hạn nộp: 05/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 19 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 21/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 18/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 10/05/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meubles Demeyere Vietnam Company LTD.
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Meubles Demeyere Vietnam Company LTD. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Meubles Demeyere Vietnam Company LTD.
Hạn nộp: 05/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 19 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 21/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 18/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 10/05/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công ty Cổ phần Vision Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Vision Education
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM GMP EU LONG HẬU- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 Triệu NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM GMP EU LONG HẬU- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Embassy Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Embassy Education Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VIETJET AIR
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Busy Bees Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RT Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Busy Bees Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 5 USD FPT TELECOM
25 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Pizza 4P\'s
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Busy Bees Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RT Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm