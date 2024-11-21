Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAMASTE làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: AT139 Đại Lộ New An Thới, Khu phố 6, Phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Pha chế nước uống theo menu, định lượng

Tham chiếu lên menu, món mới cùng với trưởng bộ phận

Hỗ trợ tư vấn bán hàng

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển

Nhanh nhẹn, sức khỏe, có trách nhiệm trong công việc.

Đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến vị trí

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAMASTE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Hỗ trợ ký túc xá nhân viên

Chế độ khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAMASTE

