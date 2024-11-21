Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAMASTE làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAMASTE
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: AT139 Đại Lộ New An Thới, Khu phố 6, Phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Pha chế nước uống theo menu, định lượng
Tham chiếu lên menu, món mới cùng với trưởng bộ phận
Hỗ trợ tư vấn bán hàng
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển
Nhanh nhẹn, sức khỏe, có trách nhiệm trong công việc.
Đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến vị trí
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAMASTE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Hỗ trợ ký túc xá nhân viên
Chế độ khác theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAMASTE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
