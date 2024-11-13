Tuyển Pha chế Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 0 Triệu

Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc

Pha chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc

Mức lương
Từ 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1 Tòa 24T3 Hapulico, Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương Từ 0 Triệu

Chịu trách nhiệm pha chế các loại thức uống như: cafe truyền thống, cafe máy, sinh tố, nước ép cơ bản,...
Chuẩn bị các nguyên vật liệu để pha chế
Đảm bảo chất lượng đồ uống được pha đúng công thức quy định hoặc theo yêu cầu chi tiết.
Giữ gìn khu vực làm việc luôn sạch sẽ, sắp xếp dọn dẹp quầy gọn gàng.
Kiểm tra và bảo quản các công cụ, dụng cụ và nguyên vật liệu hằng ngày trước và sau khi kết thúc ca làm việc
Chịu trách nhiệm quản lý quán khi quản lý không có mặt
Quản lý nhập/xuất/tồn kho nguyên phụ liệu
Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý và Ban giám đốc.

Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ độ tuổi 18 – 25.
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
Có kinh nghiệm pha chế cơ bản tối thiểu từ 3-6 tháng.
Có thái độ phục vụ tốt đối với khách hàng.
Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, hoạt bát.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Tại Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25.000 đồng/giờ.
X3 lương, thưởng vào ngày nghỉ lễ, Tết.
Nhận ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của quán.
Thưởng đánh giá theo năng lực.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Tham gia team building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc

Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, tầng 2, tầng 3 Tòa A chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

