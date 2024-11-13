Tuyển Pha chế Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 0 Triệu

Mức lương Từ 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 Tòa 24T3 Hapulico, Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Pha chế

Chịu trách nhiệm pha chế các loại thức uống như: cafe truyền thống, cafe máy, sinh tố, nước ép cơ bản,...

Chuẩn bị các nguyên vật liệu để pha chế

Đảm bảo chất lượng đồ uống được pha đúng công thức quy định hoặc theo yêu cầu chi tiết.

Giữ gìn khu vực làm việc luôn sạch sẽ, sắp xếp dọn dẹp quầy gọn gàng.

Kiểm tra và bảo quản các công cụ, dụng cụ và nguyên vật liệu hằng ngày trước và sau khi kết thúc ca làm việc

Chịu trách nhiệm quản lý quán khi quản lý không có mặt

Quản lý nhập/xuất/tồn kho nguyên phụ liệu

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý và Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ từ độ tuổi 18 – 25.

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm pha chế cơ bản tối thiểu từ 3-6 tháng.

Có thái độ phục vụ tốt đối với khách hàng.

Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, hoạt bát.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Quyền Lợi

Thu nhập: 25.000 đồng/giờ.

X3 lương, thưởng vào ngày nghỉ lễ, Tết.

Nhận ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của quán.

Thưởng đánh giá theo năng lực.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Tham gia team building hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

