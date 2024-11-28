Tuyển Pha chế Indochina Junk JSC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Indochina Junk JSC
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Indochina Junk JSC

Pha chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại Indochina Junk JSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Số 1

- Đường Hạ Long

- Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương Thỏa thuận

_ Pha chế đồ uống theo tiêu chuẩn và phục vụ khách hàng.
_ Dọn dẹp, sắp xếp và duy trì vệ sinh khu vực quầy bar.
_ Kiểm tra và bảo quản các dụng cụ, nguyên liệu pha chế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_ Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
_ Kỹ năng pha chế tốt, khả năng giao tiếp thân thiện.
_ Sáng tạo và đam mê trong công việc.

Tại Indochina Junk JSC Thì Được Hưởng Những Gì

_ Thu nhập hấp dẫn (Lương + Thưởng).
_ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
_ Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm và các chính sách phúc lợi
_ Cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Indochina Junk JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Indochina Junk JSC

Indochina Junk JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 - Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

