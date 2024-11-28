Tuyển Pha chế Indochina Junk JSC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Số 1 - Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Pha chế

_ Pha chế đồ uống theo tiêu chuẩn và phục vụ khách hàng.

_ Dọn dẹp, sắp xếp và duy trì vệ sinh khu vực quầy bar.

_ Kiểm tra và bảo quản các dụng cụ, nguyên liệu pha chế.

Yêu Cầu Công Việc

_ Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

_ Kỹ năng pha chế tốt, khả năng giao tiếp thân thiện.

_ Sáng tạo và đam mê trong công việc.

Tại Indochina Junk JSC Thì Được Hưởng Những Gì

_ Thu nhập hấp dẫn (Lương + Thưởng).

_ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

_ Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm và các chính sách phúc lợi

_ Cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Indochina Junk JSC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Indochina Junk JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.