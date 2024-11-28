Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN

Pha chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Hòn Sơn, Kiên Hải, Huyện Kiên Hải

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhận bàn giao và vệ sinh khu vực quầy pha chế theo đúng quy định
Thực hiện quy trình pha ch
Dọn dẹp và sắp xếp khu vực làm việc, giao ca
Các công việc khác theo chỉ đạo

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 18-30 tuổi
Chứng chỉ hành nghề pha chế, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Nhà hàng, Khu nghỉ dưỡng hoặc du lịch.
Giao tiếp tốt, chịu khó, siêng năng có trách nhiệm với công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, các bộ phận liên quan hoàn thành công việc chung của Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Nhà ở đầy đủ tiện nghi cho nhân viên
Cơm ca
Các loại bảo hiểm theo quy định
Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 1, Ấp Bãi Bắc, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

