Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Hòn Sơn, Kiên Hải, Huyện Kiên Hải
Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nhận bàn giao và vệ sinh khu vực quầy pha chế theo đúng quy định
Thực hiện quy trình pha ch
Dọn dẹp và sắp xếp khu vực làm việc, giao ca
Các công việc khác theo chỉ đạo
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: 18-30 tuổi
Chứng chỉ hành nghề pha chế, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Nhà hàng, Khu nghỉ dưỡng hoặc du lịch.
Giao tiếp tốt, chịu khó, siêng năng có trách nhiệm với công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, các bộ phận liên quan hoàn thành công việc chung của Công ty.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Nhà ở đầy đủ tiện nghi cho nhân viên
Cơm ca
Các loại bảo hiểm theo quy định
Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
