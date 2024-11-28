Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Hòn Sơn, Kiên Hải, Huyện Kiên Hải

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhận bàn giao và vệ sinh khu vực quầy pha chế theo đúng quy định

Thực hiện quy trình pha ch

Dọn dẹp và sắp xếp khu vực làm việc, giao ca

Các công việc khác theo chỉ đạo

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 18-30 tuổi

Chứng chỉ hành nghề pha chế, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Nhà hàng, Khu nghỉ dưỡng hoặc du lịch.

Giao tiếp tốt, chịu khó, siêng năng có trách nhiệm với công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, các bộ phận liên quan hoàn thành công việc chung của Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Nhà ở đầy đủ tiện nghi cho nhân viên

Cơm ca

Các loại bảo hiểm theo quy định

Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN

