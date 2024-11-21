Tuyển Pha chế Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Bình Dương thu nhập 0 - 0 Triệu

- Thực hiện công việc vệ sinh nhà hàng: Bàn, ghế, sàn nhà, tường kính, mặt quầy sauce, công cụ trang trí nhà hàng, bếp hấp, bình đựng nước.

- Thực hiện công việc setup: Chuẩn bị tủ táp, setup quầy sauce, setup bàn.

- Giới thiệu và tư vấn đồ uống, món ăn cho khách. Trực tiếp ghi thông tin khách yêu cầu trên phiếu, hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ của nhà hàng.

- Chuyển phiếu yêu cầu đồ uống, món ăn đến bộ phận thu ngân.

- Phối hợp với bộ phận Bar và Bếp cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các món ăn trong phiếu yêu cầu của khách hàng.

- Luôn theo dõi thời gian đáp ứng đồ uống, món ăn của Bếp, Bar để xử lý kịp thời.

- Trực tiếp phục vụ khách hàng như chuyển đồ uống, món ăn, thu dọn bát đĩa, xửng hấp, giải đáp thắc mắc,... của khách hàng.

- Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu vực mình phụ trách.