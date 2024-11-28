Tuyển Pha chế KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT

Pha chế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ pha chế cần thiết theo đúng tiêu chuẩn của nhà hàng/khách sạn.
Pha chế các loại đồ uống theo đúng công thức và quy trình của nhà hàng/khách sạn.
Đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình pha chế.
Trang trí đồ uống sao cho bắt mắt và hấp dẫn.
Làm sạch và bảo quản dụng cụ pha chế.
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận pha chế khi được yêu cầu.
Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và quy định của nhà hàng/khách sạn.
Giao tiếp tốt với khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng về đồ uống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, chịu khó, có nghiệp vụ chuyên môn tốt.
- Yêu cầu đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản.

Tại KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương, thưởng theo quy định của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo các kỹ năng pha chế chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT

KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

