Tuyển Pha chế KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT
- Hà Nội: 21 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ pha chế cần thiết theo đúng tiêu chuẩn của nhà hàng/khách sạn.
Pha chế các loại đồ uống theo đúng công thức và quy trình của nhà hàng/khách sạn.
Đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình pha chế.
Trang trí đồ uống sao cho bắt mắt và hấp dẫn.
Làm sạch và bảo quản dụng cụ pha chế.
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận pha chế khi được yêu cầu.
Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và quy định của nhà hàng/khách sạn.
Giao tiếp tốt với khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng về đồ uống.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản.
Tại KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo các kỹ năng pha chế chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
