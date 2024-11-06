Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 52 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH
Mức lương
52 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 73 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, HN, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 52 - 7 Triệu
- Chuẩn bị nguyên vật liệu và thành phần theo công thức, đảm bảo pha chế đúng định lượng, công thức của nhà hàng.
- Kiểm kê hàng hóa, lên đơn nhập hàng, đảm bảo chất lượng của các nguyên liệu
- Chuẩn bị dụng cụ pha chế tuân thủ theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
- Giữ sạch sẽ và sắp xếp ngăn nắp, khoa học khu vực làm việc.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.
Với Mức Lương 52 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam, từ 22 tuổi trở lên
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Fulltime: deal theo năng lực khi PV + hỗ trợ ăn trưa + service charge
Ca gãy có hỗ trợ phụ cấp: 30k/ ngày
- Nghỉ 4 ngày/ tháng (đăng ký trước)
- Đóng BHXH, thưởng lễ Tết,... theo quy định Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
