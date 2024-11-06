Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 52 - 7 Triệu

- Chuẩn bị nguyên vật liệu và thành phần theo công thức, đảm bảo pha chế đúng định lượng, công thức của nhà hàng.

- Kiểm kê hàng hóa, lên đơn nhập hàng, đảm bảo chất lượng của các nguyên liệu

- Chuẩn bị dụng cụ pha chế tuân thủ theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

- Giữ sạch sẽ và sắp xếp ngăn nắp, khoa học khu vực làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.