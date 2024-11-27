Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và quản lý hoạt động mua hàng của công ty, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

Phân tích thị trường, tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp phù hợp với tiêu chí chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng.

Xây dựng và quản lý hệ thống hợp đồng mua hàng, đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả kinh tế.

Thực hiện đàm phán, thương lượng với nhà cung cấp để đạt được giá cả và điều kiện hợp tác tốt nhất.

Quản lý và kiểm soát hàng tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động mua hàng, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.

Hỗ trợ các phòng ban liên quan trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến mua hàng.

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược mua hàng của công ty.

Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên mua hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Logistics hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực mua hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Nắm vững kiến thức về xuất nhập khẩu, logistics, quản lý chuỗi cung ứng.

Có khả năng đàm phán, thương lượng và thuyết phục.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc và giải quyết vấn đề.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm quản lý kho, quản lý mua hàng.

Tiếng Trung giao tiếp thành thạo, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin