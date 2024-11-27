Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Quản lý/Giám sát mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và quản lý hoạt động mua hàng của công ty, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
Phân tích thị trường, tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp phù hợp với tiêu chí chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng.
Xây dựng và quản lý hệ thống hợp đồng mua hàng, đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả kinh tế.
Thực hiện đàm phán, thương lượng với nhà cung cấp để đạt được giá cả và điều kiện hợp tác tốt nhất.
Quản lý và kiểm soát hàng tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động mua hàng, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.
Hỗ trợ các phòng ban liên quan trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến mua hàng.
Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược mua hàng của công ty.
Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên mua hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Logistics hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực mua hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Nắm vững kiến thức về xuất nhập khẩu, logistics, quản lý chuỗi cung ứng.
Có khả năng đàm phán, thương lượng và thuyết phục.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc và giải quyết vấn đề.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm quản lý kho, quản lý mua hàng.
Tiếng Trung giao tiếp thành thạo, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-mua-hang-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257555
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 16/04/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Bình Phước Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Hạn nộp: 26/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Bình Định thu nhập 650 - 900 USD
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 26/02/2025
Bình Định Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CREASIA
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CREASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CREASIA
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 16/04/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Bình Phước Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Hạn nộp: 26/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Bình Định thu nhập 650 - 900 USD
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 26/02/2025
Bình Định Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CREASIA
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CREASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CREASIA
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất