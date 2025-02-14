Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD

- Hỗ trợ Trưởng kênh Horeca GT xây dựng và lựa chọn NPP (Nhà phân phối).

- Quản lý quá trình đặt hàng, giao hàng và nhận hàng từ NPP đến khách hàng.

- Quản lý tồn kho NPP.

- Cập nhật tình hình hoạt động và đánh giá hiệu quả của NPP cho RSM.

- Lên đề xuất cải thiện và phát triển thị trường cùng với NPP để đảm bảo mục tiêu được giao.

*Lên kế hoạch và triển khai hoạt động bán hàng

- Tìm hiểu, phân tích, đánh giá nhu cầu của khách hàng cũng như mức độ tiêu thụ sản phẩm tại địa bàn giao phó.

- Thu thập thông tin thị trường như phản hồi, đánh giá về sản phẩm, các thắc mắc, phản hồi của khách hàng, tình hình cạnh tranh trong ngành hàng tương tự.

- Xây dựng tuyến bán hàng trong địa bàn hoạt động được cấp trên giao phó.

- Theo dõi và đảm bảo mục tiêu bán hàng như doanh số ngày, tuần, tháng của mỗi nhân viên Sale và đội nhóm.