Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Quản lý/Giám sát mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Bán Hàng Vùng về:
1. Triển khai, thực hiện các kế hoạch, hoạt động bán hàng chi tiết được cấp trên giao đối với đội bán hàng có quản lý.
2. Chịu trách nhiệm thực thi, thực hiện các công việc, kế hoạch, hoạt động liên quan đến phát triển khách hàng, đối tác, thương hiệu, thị trường thông qua đội bán hàng Nhà Phân Phối.
3. Bố trí, phân tuyến ghé thăm tối ưu; thực hiện việc huấn luyện & đánh giá hiệu quả thực hiện công việc Nhân Viên Bán Hàng Nhà Phân Phối
4. Xây dựng quan hệ và dịch vụ khách hàng tốt đẹp.
5. Quản lý chất lượng thông tin nhân viên Nhà Phân Phối, thông tin khách hàng được cập nhật, khai báo trên hệ thống
nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh được giao về: doanh thu, thị phần, phân phối, trưng bày, hình ảnh, sự hiện diện… tại địa bàn phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HỌC VẤN & CHUYÊN NGÀNH:
- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Marketing...

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

