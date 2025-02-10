Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Bán Hàng Vùng về:

1. Triển khai, thực hiện các kế hoạch, hoạt động bán hàng chi tiết được cấp trên giao đối với đội bán hàng có quản lý.

2. Chịu trách nhiệm thực thi, thực hiện các công việc, kế hoạch, hoạt động liên quan đến phát triển khách hàng, đối tác, thương hiệu, thị trường thông qua đội bán hàng Nhà Phân Phối.

3. Bố trí, phân tuyến ghé thăm tối ưu; thực hiện việc huấn luyện & đánh giá hiệu quả thực hiện công việc Nhân Viên Bán Hàng Nhà Phân Phối

4. Xây dựng quan hệ và dịch vụ khách hàng tốt đẹp.

5. Quản lý chất lượng thông tin nhân viên Nhà Phân Phối, thông tin khách hàng được cập nhật, khai báo trên hệ thống

nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh được giao về: doanh thu, thị phần, phân phối, trưng bày, hình ảnh, sự hiện diện… tại địa bàn phụ trách.