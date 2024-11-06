Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Quản lý/Giám sát mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Mô tả công việc
1. Xây dựng và quản lý quá trình mua sắm tài sản:
Xây dựng và quản lý danh mục hàng hóa, mua sắm nhằm đảm bảo việc mua sắm luôn đúng chủng loại, chất lượng.
Lập và triển khai kế hoạch mua sắm hàng hóa, dịch vụ dài hạn và ngắn hạn và các dự án mở mới đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Công ty
Xây dựng tiêu chuẩn hàng hóa và tiêu chuẩn NCC chiến lược nhằm đồng bộ cơ sở vật chất toàn hệ thống.
2. Quản lý hợp đồng và hồ sơ mua sắm:
Quản lý hợp đồng mua sắm, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và nội bộ.
Theo dõi và cập nhật hồ sơ mua sắm, bao gồm các hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận, và các tài liệu liên quan khác.
Đảm bảo việc lưu trữ và bảo mật hồ sơ mua sắm.
3. Quản trị, phát triển NCC:
Tìm kiếm NCC, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các Nhà cung cấp thông qua việc đánh giá, thương thảo, lựa chọn nhà thầu/đối tác cung cấp theo tiêu chuẩn của công ty.
Xây dựng danh sách NCC tiềm năng, ổn định tại các tỉnh, thành phố
Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro khi mở NCC mới
4. Xây dựng quy trình & hệ thống:
Xây dựng và cải tiến các quy trình mua hàng;
Kết hợp với IT để xây dựng các app tối ưu các hoạt mua hàng & lưu trữ nguồn giá sản phẩm
5 . Báo cáo và phân tích:
Tổng hợp dữ liệu mua sắm, lập báo cáo chính xác và kịp thời.
Phân tích dữ liệu để đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình và tiết kiệm chi phí hiệu quả
6. Lãnh đạo đội nhóm:
Khả năng tạo động lực: Khích lệ và động viên đội ngũ, giúp team đạt được hiệu suất cao nhất
Khả năng tạo động lực:
Xây dựng và phát triển một đội ngũ mạnh mẽ, đoàn kết
Xác định mục tiêu dài hạn và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :
Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành KTXD hoặc kỹ thuật của các trường ĐH Xây dựng, ĐH Giao Thông Vận Tải, ĐH Kiến Trúc...
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua sắm ( mảng xây dựng) trong đó có 2 năm ở vị trí quản lý;
Có kinh nghiệm tham gia mở mới cửa hàng, nhà hàng....
Kiến thức :
Am hiểu về quy trình mua sắm, quản lý NCC và luật pháp liên quan
Kỹ năng:
Kỹ năng đàm phán và giao tiếp và xây dựng mối quan hệ
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm
Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt
Phẩm chất:
Nhanh nhẹn, linh hoạt;
Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt
Trung thực, trách nhiệm
Tận tâm với công việc
Kiên định với mục tiêu để làm việc có kết quả
Giữ lời, cam kết trong công việc
Học hỏi liên tục

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;
Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, phụ cấp điện thoại, chế độ ngày phép năm;
Chế độ tăng lương hàng năm, chế độ thưởng ESOP (dài hạn);
Thưởng tháng - quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;
Chế độ du lịch hàng năm và các chương trình, sự kiện văn hóa của công ty;
Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;
Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel
Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

