Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng FrieslandCampina Vietnam làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Mục đích công việc

• Thực thi các kế hoạch kinh doanh tại địa bàn phụ trách theo cách thức bền vững và hiệu quả

• Xây dựng mối quan hệ và làm việc sâu sát với Nhà phân phối nhằm đảm bảo mục tiêu kinh doanh

• Giám sát, tạo động lực cho đội ngũ bán hàng từ đó đạt các mục tiêu kinh doanh trên tinh thần tuân thủ các quy định của Công ty

Mô tả công việc

1. Quản lý địa bàn, tuyến bán

• Nắm rõ thông tin hành chính trên địa bàn theo tiêu chuẩn TDOM: dân số, diện tích, đơn vị hành chính, tiềm năng thị trường, vùng trắng, PCC (percapita consumption),…

• Lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng/ hàng quý của NPP phụ trách và giám sát, thúc đẩy, hỗ trợ nhân viên bán hàng (NVBH) đạt chỉ tiêu về doanh số, bao phủ, hình ảnh theo ngày, tuần và tháng thông qua thực hiện quy trình bán hàng (BCP) và quy trình trưng bày Cửa hàng Hoàn Hảo (PS) tại cửa hàng

• Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch bao phủ (MCP) cho NVBH theo hướng dẫn từ RTM nhằm đạt hiệu suất tối đa. Quản lý và cập nhật danh sách khách hàng (DSKH) theo quy trình xét duyệt từ hệ thống DMS

• Giám sát hoạt động bao phủ (cửa hàng, SKU) tại khu vực phụ trách

• Chú trọng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng trọng điểm (khách hàng sỉ, khách hàng PS) nhằm thúc đẩy kết quả kinh doanh vượt bậc tại các khách hàng này

• Hướng dẫn NVBH hoặc trực tiếp giải quyết những thắc mắc và phản hồi của khách hàng kịp thời