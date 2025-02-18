Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Khu vực:

- Hồ Chí Minh

- Miền Tây (Cần Thơ)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Quản lý và giám sát đội ngũ nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị MT (PGs, PBs) về doanh số, trưng bày, hình ảnh tại điểm bán; giờ giấc làm việc, thái độ và tác phong làm việc;

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy trình làm việc của Công ty

- Chủ động triển khai đào tạo, huấn luyện, hướng đẫn đội ngũ nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị theo định kỳ:

- Đào tạo về kiến thức sản phẩm

- Huấn luyện kỹ năng bán hàng

- Kỹ năng trưng bày sản phẩm

- Cách thức và phương pháp làm việc với Siêu thị

- Chịu trách nhiệm về doanh số tổng, nhóm hàng, SKU trọng tâm bán ra tại các siêu thị.

- Xây dựng nội dung đào tạo, huấn luyện cho nhân viên PGs/PBs

- Tìm hiểu thông tin của đối thủ cạnh tranh, thông tin thị trường, phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp về thực hiện.