Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Khu vực:
- Hồ Chí Minh
- Miền Tây (Cần Thơ)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý và giám sát đội ngũ nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị MT (PGs, PBs) về doanh số, trưng bày, hình ảnh tại điểm bán; giờ giấc làm việc, thái độ và tác phong làm việc;
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy trình làm việc của Công ty
- Chủ động triển khai đào tạo, huấn luyện, hướng đẫn đội ngũ nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị theo định kỳ:
- Đào tạo về kiến thức sản phẩm
- Huấn luyện kỹ năng bán hàng
- Kỹ năng trưng bày sản phẩm
- Cách thức và phương pháp làm việc với Siêu thị
- Chịu trách nhiệm về doanh số tổng, nhóm hàng, SKU trọng tâm bán ra tại các siêu thị.
- Xây dựng nội dung đào tạo, huấn luyện cho nhân viên PGs/PBs
- Tìm hiểu thông tin của đối thủ cạnh tranh, thông tin thị trường, phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp về thực hiện.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
