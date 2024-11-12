Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

Quản lý/Giám sát mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Trở thành phó phòng/trưởng phòng trong vòng 6 tháng - 1 năm tại công ty hàng đầu về lĩnh vực Game, dẫn đầu xu hướng giới trẻ
Đóng vai trò quản lý và dẫn dắt đội ngũ trong việc xây dựng mối quan hệ với đối tác, phát triển mạng lưới đối tác tại Việt Nam và nhiều nước khác: Thái Lan, Indonesia, Philipine, Nga, Brasil,...
Là thành viên nòng cốt trong dự án phân tích thông tin thị trường và nghiên cứu các phương thức mua hàng, hiểu được nguyên lý vận hành của sản phẩm
Tìm kiếm, đánh giá, triển khai thử nghiệm để lựa chọn nhà cung cấp mới
Đào tạo và giám sát nhân sự tham gia quá trình đàm phán, hợp tác, đồng hành với các đối tác trọng tâm để phục vụ hàng chục nghìn khách hàng mỗi tháng
Chăm sóc đối tác và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác đặc biệt là xây dựng và chăm sóc mối quan hệ sâu sắc với các đối tác chiến lược

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuỗi cung ứng, quản lý dự án, ưu tiên có kinh nghiệm ở các vị trí quản lý hoặc các dự án cải tiến chuỗi cung ứng.
Kinh nghiệm:
Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Quản lý chuỗi cung ứng, Logistics, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Học vấn:
Kỹ năng: Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và tổ chức dự án xuất sắc; kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Có khả năng research, phân tích dữ liệu. Có khả năng đóng gói tài liệu, tư duy tốt, nhanh nhẹn hoạt bát
Kỹ năng:
Khả năng tư duy chiến lược: Khả năng xây dựng các giải pháp hiệu quả và quản lý rủi ro cho chuỗi cung ứng phức tạp.
Khả năng tư duy chiến lược:
Tiếng Anh: tốt, đọc hiểu tài liệu và trao đổi với người nước ngoài
Tiếng Anh:
Kỹ năng phân tích dữ liệu: Khả năng thu thập, xử lý, và phân tích dữ liệu để rút ra các thông tin có ý nghĩa và hỗ trợ cho việc ra quyết định.
Kỹ năng phân tích dữ liệu:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 12.000.000 -20.000.000 triệu VNĐ, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Mức lương hấp dẫn
Thưởng hiệu quả công việc: Chính sách thưởng hấp dẫn bao gồm thưởng tháng, thưởng quý, thưởng KPI và thưởng cuối năm dựa trên hiệu quả công việc.
Thưởng hiệu quả công việc
Thưởng nóng : Thưởng đa dạng: theo năng suất công việc, thưởng sáng kiến, thưởng dự án,thưởng nóng
Thưởng nóng :
Chế độ phúc lợi toàn diện
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ phép năm và nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
Cơ hội phát triển sự nghiệp
Được đào tạo và tham gia vào các dự án phát triển trọng điểm của công ty, được dẫn dắt bởi các giám đốc dự án. Có cơ hội phát triển lên chỉ sau 6 tháng
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý, và các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn.
Các chương trình đào tạo, coaching từ các chuyên gia trong ngành
Được đào tạo xây dựng hệ thống tài liệu hỗ trợ quản tri, ra quyết định của phòng ban.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành và tiếp cận công nghệ, quy trình tối ưu hóa chuỗi cung ứng tiên tiến.
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về chuỗi cung ứng, quản lý dự án, và kỹ năng lãnh đạo.
Lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao trong công ty
Môi trường làm việc Startup trẻ trung, năng động và hiệu suất cao, đề cao tính sáng tạo và trách nhiệm.
Môi trường làm việc
Được làm việc trong môi trường Quốc tế, cơ hội được đi công tác nước ngoài.
Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và phúc lợi khác
Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm chung của công ty
Các sự kiện nội bộ hàng tuần , hàng tháng để gắn kết đội ngũ.
Các hoạt động du lịch , teambuilding trong và ngoài nước dành cho cấp quản lý.
Các buổi liên hoan , giao lưu hàng tuần dành cho cấp quản lý
Cơ hội đóng góp vào các dự án chiến lược
Trở thành nhân tố chính trong các dự án tối ưu hóa chuỗi cung ứng, đảm nhận những dự án quan trọng và trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Dương Quảng Hàm- Quan Hoa- Cầu Giấy- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

