Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 40 Dương Văn Bé, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1. Nhập khẩu hàng nước ngoài
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trao đổi thông tin hàng hóa với nhà cung cấp
- Lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng và thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu hàng.
- Phối hợp bộ phận kế toán theo dõi kế hoạch giao hàng, công nợ
- Báo cáo công việc lên quản lý và ban giám đốc
2. Mua hàng nội địa
- Thực hiện tìm kiếm nguồn hàng và mua hàng theo chỉ đạo của cấp trên
3. Phụ trách phòng mua hàng, quản lý công việc và báo cáo Sếp
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, độ tuổi từ 26 - 30
- Có kinh nghiệm mua hàng quốc tế ít nhất 01 năm
- Yêu cầu ứng viên có thể giao tiếp tiếng Trung
- Kiến thức cơ bản chuyên ngành xuất nhập khẩu/ thương mại, tài chính quốc tế
- Kỹ năng quản lý, làm việc độc lập.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn từ 12– 15 triệu + thưởng theo năng lực, lương tháng 13 (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)
Nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật Việt Nam
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, du lịch, team-building, hoạt động vui chơi khác cùng công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, Sếp người Trung thân thiện, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
