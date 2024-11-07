Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 40 Dương Văn Bé, Hai Bà Trưng

1. Nhập khẩu hàng nước ngoài

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trao đổi thông tin hàng hóa với nhà cung cấp

- Lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng và thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu hàng.

- Phối hợp bộ phận kế toán theo dõi kế hoạch giao hàng, công nợ

- Báo cáo công việc lên quản lý và ban giám đốc

2. Mua hàng nội địa

- Thực hiện tìm kiếm nguồn hàng và mua hàng theo chỉ đạo của cấp trên

3. Phụ trách phòng mua hàng, quản lý công việc và báo cáo Sếp

- Nữ, độ tuổi từ 26 - 30

- Có kinh nghiệm mua hàng quốc tế ít nhất 01 năm

- Yêu cầu ứng viên có thể giao tiếp tiếng Trung

- Kiến thức cơ bản chuyên ngành xuất nhập khẩu/ thương mại, tài chính quốc tế

- Kỹ năng quản lý, làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 12– 15 triệu + thưởng theo năng lực, lương tháng 13 (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)

Nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật Việt Nam

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, du lịch, team-building, hoạt động vui chơi khác cùng công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, Sếp người Trung thân thiện, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.