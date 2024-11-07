Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

Quản lý/Giám sát mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 40 Dương Văn Bé, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Nhập khẩu hàng nước ngoài
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trao đổi thông tin hàng hóa với nhà cung cấp
- Lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng và thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu hàng.
- Phối hợp bộ phận kế toán theo dõi kế hoạch giao hàng, công nợ
- Báo cáo công việc lên quản lý và ban giám đốc
2. Mua hàng nội địa
- Thực hiện tìm kiếm nguồn hàng và mua hàng theo chỉ đạo của cấp trên
3. Phụ trách phòng mua hàng, quản lý công việc và báo cáo Sếp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi từ 26 - 30
- Có kinh nghiệm mua hàng quốc tế ít nhất 01 năm
- Yêu cầu ứng viên có thể giao tiếp tiếng Trung
- Kiến thức cơ bản chuyên ngành xuất nhập khẩu/ thương mại, tài chính quốc tế
- Kỹ năng quản lý, làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 12– 15 triệu + thưởng theo năng lực, lương tháng 13 (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)
Nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật Việt Nam
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, du lịch, team-building, hoạt động vui chơi khác cùng công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, Sếp người Trung thân thiện, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 52-54 đường Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-mua-hang-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244483
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 16/04/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Bình Phước Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Hạn nộp: 26/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Bình Định thu nhập 650 - 900 USD
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 26/02/2025
Bình Định Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CREASIA
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CREASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CREASIA
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 16/04/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Bình Phước Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom)
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Hạn nộp: 26/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Bình Định thu nhập 650 - 900 USD
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 26/02/2025
Bình Định Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CREASIA
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CREASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CREASIA
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất