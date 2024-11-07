Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK

Quản lý/Giám sát mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 12 (09), Khu nhà ở thương mại công ty TNHH Sông Công Hà Đông, phường Hà Cầu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Nhận kế hoạch, rà soát tồn kho để cân đối đặt nguyên vật liệu
- Tiến hành hỏi hàng, so sánh giá, trình Trưởng bộ phận, tiến hành đàm phán giá, các điều khoản với nhà cung cấp.
- Lên tờ trình đặt hàng
- Làm các thủ tục thanh toán theo điều khoản thanh toán trong hợp đồng,
- Theo dõi, quản lý hành trình, tiến độ của hàng hóa, sản phẩm. Kiểm soát chất lượng, số lượng của hàng hóa.
- Giải quyết những mâu thuẫn, vấn đề phát sinh có liên quan đến hàng hóa, sản phẩm trong quá trình vận chuyển... các hồ sơ liên quan đến hàng hóa. Thực hiện nhận, kiểm tra các chứng từ từ nhà cung cấp.
- Xác định HS code của các mặt hàng nhập khẩu của doanh nghiệp.
- Phối hợp với các đơn vị vận tải để thông quan hàng hóa, đưa hàng về nhà máy
- Quản lý, lưu trữ các chứng từ có liên quan, các chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Thương mại Quốc tế, Ngân hàng, Quan hệ quốc tế, Hải quan hoặc các ngành liên quan.
- Có khả năng đàm phán tốt với các nhà cung cấp
- Tiếng Anh: Thành thạo
- Có nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hiểu rõ và nắm vững các quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu.
- Thành thạo việc lập và xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc vị trí tương đương.
- Có ít nhất 1-3 năm ở vị trí Team Leader phòng Mua hàng hoặc Xuất nhập khẩu.
- Có khả năng lập kế hoạch và bày trình các kế hoạch hoặc báo cáo một cách rõ ràng, có logic.
- Hiểu biết rõ ràng về các phương thức thanh toán quốc tế, phương thức vận tải quốc tế, điều kiện thương mại quốc tế và các văn bản pháp lý liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch, teambulding hàng năm
Có xe đưa đón đi công tác các tỉnh, có chế độ công tác phí
Được tham gia BHXH đầy đủ.
Được trang bị PC, Laptop theo nhu cầu công việc.
Được hưởng phép năm, nghỉ có lương theo quy định của Luật.
Được xét nâng lương theo năng lực, được hưởng lương tháng 13, thưởng Doanh thu, thưởng các ngày Lễ, Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 12 (09), Khu nhà ở thương mại công ty TNHH Sông Công Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

