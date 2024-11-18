Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam

Quản lý/Giám sát mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Phố Nối A

- An Lạc

- Trưng Trắc, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu/logistics.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, bao gồm tiếp thị, tư vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng.
Quản lý và theo dõi đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa.
Lập báo cáo doanh số bán hàng và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
Nghiên cứu thị trường, nắm bắt thông tin về các đối thủ cạnh tranh và xu hướng phát triển của ngành.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu hoặc các ngành nghề liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu/logistics.
Nắm vững các thủ tục, quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa.
Có kiến thức về các điều khoản trong hợp đồng mua bán quốc tế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Phố Nối A- Trưng Trắc- Văn Lâm- Hưng Yên.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

