Tuyển Quản lý/Giám sát mua hàng Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Quản lý/Giám sát mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát mua hàng Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 350

- 352 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát mua hàng Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý chung toàn bộ hoạt động của nhóm mua hàng cho Công ty theo quy định; bao gồm:
Mua sắm tập trung hàng năm.
+ Mua sắm Marketing:
+ Mua sắm cho phòng Bảo trì :
+ Mua sắm dịch vụ, thiết bị Công nghệ thông tin :
+ Mua sắm Tổng hợp - Hành chính:
Quản lý chung hoạt động các nhân sự trực thuộc bộ phận mua sắm và quản lý hợp đồng
Thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình nội bộ của Bộ phận phụ trách;
Xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu quản lý thuộc trách nhiệm của Bộ phận Mua hàng
Lập bảng phân công, đánh giá công việc cho các nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ mua hàng
Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Am hiểu giá cả, biến động giá trên thị trường;
Đã có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công tác mua sắm như trên; 1 năm là quản lý nhóm mua hàng
Năng lực tìm hiểu năng lực đối tác; nhà cung cấp
Năng lực phân tích đánh giá hiệu quả việc mua sắm và sử dụng đúng mục đích;
Năng lực đàm phán, thuyết phục
Năng lực quản lý nhân sự.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ
Mức thu nhập theo năng lực 17 triệu - 22 triệu
Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí)
Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI
Thưởng năm hấp dẫn
2. Đào tạo - Phát triển
Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty
Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
3. Môi trường làm việc
Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.
Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng
Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ ch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30B Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

