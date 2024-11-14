Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN VSIP II, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo việc sản xuất theo kế hoạch phân công hàng ngày của tổ trưởng theo đúng qui trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký.

Tham gia vận hành sản xuất theo hồ sơ lô và theo SOP.

Vận hành máy móc của các giai đoạn sản xuất.

Thực hiện theo đúng quy trình và yêu cầu trên hồ sơ lô.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp TC/CĐ chuyên ngành Dược/Điện công nghiệp;

- Tuổi đời không quá 35;

- Ưu tiên có kinh nghiệm sản xuất;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Làm việc 5 ngày/tuần. Phụ cấp ngoài giờ T7/ CN

– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

– Lương cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

– Được tham gia đầy đủ bảo hiểm theo qui định.

