Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Đông Y Toàn Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 19 4 Đường số 14, Khu Phố 4, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và mở rộng thị trường khách hàng

- Giới thiệu, tư vấn và bán hàng cho các nhà thuốc đông y tại địa bàn phụ trách

- Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ đồng thời phát triển nguồn khách hàng mới

- Lên kế hoạch, đảm bảo mục tiêu KPI được giao

- Nữ tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

- Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực y tế hoặc công ty dược phẩm, có mối quan hệ với các nhà thuốc đông y là một lợi thế

- Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt

- Sẵn sàng di chuyển và có khả năng làm việc độc lập

Được đóng BHXH theo quy định

Lương tháng 13

Nghỉ lễ tết theo quy định, được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: sinh nhật, ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm,…

Môi trường trẻ, năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý

Được đào tạo, bồi dưỡng và có nhiều cơ hội phát triển

Thời gian thoải mái và linh hoạt

