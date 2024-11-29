Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Đông Y Toàn Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại Công Ty TNHH Đông Y Toàn Mai
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- số 19 4 Đường số 14, Khu Phố 4, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm và mở rộng thị trường khách hàng
- Giới thiệu, tư vấn và bán hàng cho các nhà thuốc đông y tại địa bàn phụ trách
- Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ đồng thời phát triển nguồn khách hàng mới
- Lên kế hoạch, đảm bảo mục tiêu KPI được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
- Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực y tế hoặc công ty dược phẩm, có mối quan hệ với các nhà thuốc đông y là một lợi thế
- Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt
- Sẵn sàng di chuyển và có khả năng làm việc độc lập
Tại Công Ty TNHH Đông Y Toàn Mai Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH theo quy định
Lương tháng 13
Nghỉ lễ tết theo quy định, được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: sinh nhật, ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm,…
Môi trường trẻ, năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý
Được đào tạo, bồi dưỡng và có nhiều cơ hội phát triển
Thời gian thoải mái và linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đông Y Toàn Mai
