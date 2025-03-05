Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 441 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cấp phát thuốc theo đơn, theo toa.

Nhận thuốc, sắp xếp thuốc lên kệ, tủ thuốc, lĩnh thuốc

Chuẩn bị thuốc: chia lều, dán nhãn hướng dẫn, dán nhãn vào túi zip, chuẩn bị dụng cụ cắt , soạn, phát thuốc

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 25 trở lên

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành dược

Có từ 2 năm kinh nghiệm đứng quày thuốc

Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000-10.000.000

PC trang điểm (chính thức)

PC cơm trưa

PC gửi xe

Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN

