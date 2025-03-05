Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 441 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Cấp phát thuốc theo đơn, theo toa.
Nhận thuốc, sắp xếp thuốc lên kệ, tủ thuốc, lĩnh thuốc
Chuẩn bị thuốc: chia lều, dán nhãn hướng dẫn, dán nhãn vào túi zip, chuẩn bị dụng cụ cắt , soạn, phát thuốc
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, tuổi từ 25 trở lên
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành dược
Có từ 2 năm kinh nghiệm đứng quày thuốc
Cẩn thận, tỉ mỉ
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành dược
Có từ 2 năm kinh nghiệm đứng quày thuốc
Cẩn thận, tỉ mỉ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8.000.000-10.000.000
PC trang điểm (chính thức)
PC cơm trưa
PC gửi xe
Các chế độ phúc lợi khác
PC trang điểm (chính thức)
PC cơm trưa
PC gửi xe
Các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI