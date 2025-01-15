Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Sản xuất dược phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 02, đường D430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, Tp. HCM

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Thời gian làm việc:
Ca sáng: 06:30-15:00
Ca chiều: 13:30-22:00
Ca hành chính: 08:00-7:00
Địa điểm làm việc: 13 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mô tả công việc:
Cắt liều các loại thuốc điều trị theo yêu cầu của khách hàng.
Sắp xếp, trưng bày thuốc, TPCN, vật tư y tế tại nhà thuốc theo đúng quy định của GPP.
Thường xuyên theo dõi tồn kho để đặt hàng bổ sung đảm bảo luôn có đủ tồn kho phục vụ bệnh nhân.
Định kỳ kiểm kê hàng hóa trong nhà thuốc đảm bảo luôn cân đối giữa thực tế và sổ sách.
Vệ sinh các dụng cụ, tủ quầy, kệ đựng thuốc gọn gàng, sạch sẽ.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành dược
Kinh nghiệm 1 năm trở lên làm dược sĩ
Hiểu rõ về các nghiệp vụ tại nhà thuốc.
Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
Có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6tr5 - 8tr5 + Doanh số + 5% Hoa hồng sản phẩm của Bảo Long
BHXH đóng khoản (60-70%)
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thưởng các ngày Lễ/ Tết (30/04, 01/05, 02/09, tết Dương lịch, tết Âm lịch,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 02 Đường 430, Ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

