Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Sản xuất dược phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Khu Villa Mystery Hưng Thịnh, số 5 đường N2, P Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Livestream 2-3 giờ/ ngày (live giờ hành chính). Giới thiệu, tư vấn tới khách hàng các sản phẩm mới, sản phẩm đang ưu đãi giảm giá theo chương trình bán hàng của công ty.
- Hỗ trợ phòng R&D: Áp dụng kiến thức dược chuyên môn để cùng phòng R&D tìm kiếm sản phẩm mới.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng Dược sĩ.
- Giọng dễ nghe (Giọng chuẩn Bắc/ Nam)
- Từng live các sản phẩm về chăm sóc sức khoẻ/ làm đẹp/ dược....
- Có máy tính làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7000,000đ – 15,000,000đ:
+ Có bằng Dược sĩ nhưng chưa có kinh nghiệm live: 7-10 triệu
+ Có bằng Dược sĩ và có kinh nghiệm live sản phẩm dược/ chăm sóc sức khoẻ/ làm đẹp...: 10-15 triệu
- Thưởng hiệu quả, được phụ cấp các chi phí theo dự án
- Xét lương tăng lương
- Mỗi tháng được 1 ngày nghỉ phép
- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, thăng chức
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc
- Tiệc cuối tháng giao lưu gắn kết các bộ phận
- Đồng nghiệp GenZ siêu dễ thương
- Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Đường N2, Khu Biệt Thự Saigon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

