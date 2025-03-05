Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Khu Villa Mystery Hưng Thịnh, số 5 đường N2, P Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Livestream 2-3 giờ/ ngày (live giờ hành chính). Giới thiệu, tư vấn tới khách hàng các sản phẩm mới, sản phẩm đang ưu đãi giảm giá theo chương trình bán hàng của công ty.
- Hỗ trợ phòng R&D: Áp dụng kiến thức dược chuyên môn để cùng phòng R&D tìm kiếm sản phẩm mới.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có bằng Dược sĩ.
- Giọng dễ nghe (Giọng chuẩn Bắc/ Nam)
- Từng live các sản phẩm về chăm sóc sức khoẻ/ làm đẹp/ dược....
- Có máy tính làm việc.
- Giọng dễ nghe (Giọng chuẩn Bắc/ Nam)
- Từng live các sản phẩm về chăm sóc sức khoẻ/ làm đẹp/ dược....
- Có máy tính làm việc.
Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 7000,000đ – 15,000,000đ:
+ Có bằng Dược sĩ nhưng chưa có kinh nghiệm live: 7-10 triệu
+ Có bằng Dược sĩ và có kinh nghiệm live sản phẩm dược/ chăm sóc sức khoẻ/ làm đẹp...: 10-15 triệu
- Thưởng hiệu quả, được phụ cấp các chi phí theo dự án
- Xét lương tăng lương
- Mỗi tháng được 1 ngày nghỉ phép
- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, thăng chức
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc
- Tiệc cuối tháng giao lưu gắn kết các bộ phận
- Đồng nghiệp GenZ siêu dễ thương
- Du lịch
+ Có bằng Dược sĩ nhưng chưa có kinh nghiệm live: 7-10 triệu
+ Có bằng Dược sĩ và có kinh nghiệm live sản phẩm dược/ chăm sóc sức khoẻ/ làm đẹp...: 10-15 triệu
- Thưởng hiệu quả, được phụ cấp các chi phí theo dự án
- Xét lương tăng lương
- Mỗi tháng được 1 ngày nghỉ phép
- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, thăng chức
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc
- Tiệc cuối tháng giao lưu gắn kết các bộ phận
- Đồng nghiệp GenZ siêu dễ thương
- Du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI