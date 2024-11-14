Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đảm bảo việc sản xuất theo kế hoạch phân công hàng ngày của tổ trưởng theo đúng qui trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký.
- Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, ở các giai đoạn: cân/ pha chế/ phân liều/ đóng gói
- Thực hiện theo đúng quy trình và yêu cầu trên hồ sơ lô.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành Dược/ Sinh/ Hóa
- Tuổi đời không quá 35;
- Chăm chỉ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
– Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng.
– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
– Lương cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
– Làm việc 5 ngày/tuần.
– Được tham gia đầy đủ BH theo qui định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
