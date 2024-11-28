Tuyển Tài xế/Lái xe Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất Thiên Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bốc thuốc, Lô A9, Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm nhận công việc lái xe tải theo sự phân công, vận chuyển hàng hóa trong nội thành Sài Gòn và các khu vực lân cận.

- Đảm bảo hàng hóa được giao nhận đúng thời gian và địa điểm.

- Bảo quản xe và kiểm tra tình trạng xe trước, trong và sau mỗi chuyến đi.

- Hỗ trợ sắp xếp và kiểm đếm hàng hóa khi cần thiết.

- Tuân thủ luật giao thông và các quy định của công ty trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam.

- Tuổi: Từ 22 đến 26 tuổi.

- Bằng lái: Có bằng lái xe hạng C (được cấp trong năm 2024).

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất Thiên Phước Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực.

- Được hỗ trợ các khoản phụ cấp khi đi tăng ca và công tác.

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất Thiên Phước

