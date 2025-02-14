Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Shin Yeong Project Management Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Dòng xe sử dụng là xe 7 chỗ- Carival số tự động.

Sáng 7h có mặt tại địa chỉ The Vista An Phú- Q2 đón Sếp về văn phòng công ty ở Phú Nhuận. Bãi xe ở Vista An Phú luôn nên ưu tiên các ứng viên ở khu vực lân cận như Q.9- Thủ Đức- Q2.

Yêu cầu công việc như sau:

- Maintain the vehicle safe and clean/ Bảo quản xe an toàn và sạch sẽ.

- Use navigation apps to determine the best route/ Biết sử dụng các ứng dụng điều hướng để xác định tuyến đường đi tốt nhất.

- Map out driving routes ahead of time to determine the most expedient trip/ Sử dụng bản đồ tìm các tuyến đường trước khi bắt đầu chuyến đi để xác định hướng đi phù hợp nhất.

- Pick up Manager from the place and at the time they’ve requested and perform the task in comfortable, safe and timely manner to provide the users with good service/ Đưa đón Sếp theo địa điểm và thời gian như yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ được giao trong sự yên tâm - an toàn và kịp thời để cung cấp một dịch vụ tốt cho người sử dụng xe.

- Collect payments and issue receipts/ Làm đề nghị thanh toán và biên nhận nếu cần.

- Assist Manager with loading and unloading their luggage/ Hỗ trợ Sếp việc sắp xếp và vận chuyển hành lý.

- Listen to traffic and weather reports to stay up-to-date on road conditions/ Luôn theo dõi để nắm bắt thông tin về giao thông và thời tiết để cập nhật tình hình đường xá.