Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Shin Yeong Project Management Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Shin Yeong Project Management Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Shin Yeong Project Management Company Limited
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Shin Yeong Project Management Company Limited

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại Shin Yeong Project Management Company Limited

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13

- 15A Nguyen Thi Huynh str, Ward 8, Phu Nhuan District.

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương Thỏa thuận

Dòng xe sử dụng là xe 7 chỗ- Carival số tự động.
Sáng 7h có mặt tại địa chỉ The Vista An Phú- Q2 đón Sếp về văn phòng công ty ở Phú Nhuận. Bãi xe ở Vista An Phú luôn nên ưu tiên các ứng viên ở khu vực lân cận như Q.9- Thủ Đức- Q2.
Yêu cầu công việc như sau:
- Maintain the vehicle safe and clean/ Bảo quản xe an toàn và sạch sẽ.
Bảo quản xe an toàn và sạch sẽ.
- Use navigation apps to determine the best route/ Biết sử dụng các ứng dụng điều hướng để xác định tuyến đường đi tốt nhất.
- Map out driving routes ahead of time to determine the most expedient trip/ Sử dụng bản đồ tìm các tuyến đường trước khi bắt đầu chuyến đi để xác định hướng đi phù hợp nhất.
- Pick up Manager from the place and at the time they’ve requested and perform the task in comfortable, safe and timely manner to provide the users with good service/ Đưa đón Sếp theo địa điểm và thời gian như yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ được giao trong sự yên tâm - an toàn và kịp thời để cung cấp một dịch vụ tốt cho người sử dụng xe.
- Collect payments and issue receipts/ Làm đề nghị thanh toán và biên nhận nếu cần.
- Assist Manager with loading and unloading their luggage/ Hỗ trợ Sếp việc sắp xếp và vận chuyển hành lý.
- Listen to traffic and weather reports to stay up-to-date on road conditions/ Luôn theo dõi để nắm bắt thông tin về giao thông và thời tiết để cập nhật tình hình đường xá.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Shin Yeong Project Management Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Shin Yeong Project Management Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Shin Yeong Project Management Company Limited

Shin Yeong Project Management Company Limited

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: The Cornerstone Building, 13- 15A Nguyen Thi Huynh, Ward 8, Phu Nhuan District, HCMC.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tai-xe-doanh-nghiep-cong-ty-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job297187
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Hạn nộp: 12/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300 USD
GSM
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm US PHARMA USA Joint Stock Company
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty US PHARMA USA Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
US PHARMA USA Joint Stock Company
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTV VIETNAM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GTV VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GTV VIETNAM
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Hạn nộp: 19/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,200 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,500 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Quảng Bình Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Hạn nộp: 12/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300 USD
GSM
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm US PHARMA USA Joint Stock Company
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty US PHARMA USA Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
US PHARMA USA Joint Stock Company
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTV VIETNAM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GTV VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GTV VIETNAM
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Hạn nộp: 19/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,200 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,500 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty US PHARMA USA Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận US PHARMA USA Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD Navigos Search
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300 USD GSM
Tới 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ILA Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm