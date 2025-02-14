Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Shin Yeong Project Management Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại Shin Yeong Project Management Company Limited
- Hồ Chí Minh: 13
- 15A Nguyen Thi Huynh str, Ward 8, Phu Nhuan District.
Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương Thỏa thuận
Dòng xe sử dụng là xe 7 chỗ- Carival số tự động.
Sáng 7h có mặt tại địa chỉ The Vista An Phú- Q2 đón Sếp về văn phòng công ty ở Phú Nhuận. Bãi xe ở Vista An Phú luôn nên ưu tiên các ứng viên ở khu vực lân cận như Q.9- Thủ Đức- Q2.
Yêu cầu công việc như sau:
- Maintain the vehicle safe and clean/ Bảo quản xe an toàn và sạch sẽ.
- Use navigation apps to determine the best route/ Biết sử dụng các ứng dụng điều hướng để xác định tuyến đường đi tốt nhất.
- Map out driving routes ahead of time to determine the most expedient trip/ Sử dụng bản đồ tìm các tuyến đường trước khi bắt đầu chuyến đi để xác định hướng đi phù hợp nhất.
- Pick up Manager from the place and at the time they’ve requested and perform the task in comfortable, safe and timely manner to provide the users with good service/ Đưa đón Sếp theo địa điểm và thời gian như yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ được giao trong sự yên tâm - an toàn và kịp thời để cung cấp một dịch vụ tốt cho người sử dụng xe.
- Collect payments and issue receipts/ Làm đề nghị thanh toán và biên nhận nếu cần.
- Assist Manager with loading and unloading their luggage/ Hỗ trợ Sếp việc sắp xếp và vận chuyển hành lý.
- Listen to traffic and weather reports to stay up-to-date on road conditions/ Luôn theo dõi để nắm bắt thông tin về giao thông và thời tiết để cập nhật tình hình đường xá.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
