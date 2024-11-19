Tuyển Tài xế/Lái xe Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang

Tài xế/Lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế/Lái xe Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang

Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 12 Đường số 4, KDC Phú Hữu

- Phường Phú Hữu , Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

- Lái xe đưa đón Sếptheo lịch trình được phân công
- Phụ thêm quản lý công việc nhà
- Công việc chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, tuổi <30 tuổi
- Ưu tiên các bạn chưa có gia đình
- Trình độ: Bằng lái xe hạng B2 trở lên,
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
- Có sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực
- Ưu tiên ứng viên khu vực quận 9, Thủ đức -HCM

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng mức thu nhập hấp dẫn từ 9-25 triệu, thỏa thuận theo năng lực ứng viên
- Chi tiết được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 12 Đường số 4, KDC Phú Hữu, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

