Tuyển Tài xế/Lái xe Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 12 Đường số 4, KDC Phú Hữu - Phường Phú Hữu , Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

- Lái xe đưa đón Sếptheo lịch trình được phân công

- Phụ thêm quản lý công việc nhà

- Công việc chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

- Giới tính: Nam, tuổi <30 tuổi

- Ưu tiên các bạn chưa có gia đình

- Trình độ: Bằng lái xe hạng B2 trở lên,

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

- Có sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn.

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực

- Ưu tiên ứng viên khu vực quận 9, Thủ đức -HCM

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng mức thu nhập hấp dẫn từ 9-25 triệu, thỏa thuận theo năng lực ứng viên

- Chi tiết được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang

