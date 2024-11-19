Tuyển Tài xế/Lái xe Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế/Lái xe Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang
Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 12 Đường số 4, KDC Phú Hữu
- Phường Phú Hữu , Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương 9 - 25 Triệu
- Lái xe đưa đón Sếptheo lịch trình được phân công
- Phụ thêm quản lý công việc nhà
- Công việc chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam, tuổi <30 tuổi
- Ưu tiên các bạn chưa có gia đình
- Trình độ: Bằng lái xe hạng B2 trở lên,
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
- Có sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực
- Ưu tiên ứng viên khu vực quận 9, Thủ đức -HCM
Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng mức thu nhập hấp dẫn từ 9-25 triệu, thỏa thuận theo năng lực ứng viên
- Chi tiết được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang
