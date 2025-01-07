Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Chủ động hoạch định, đề xuất các phương án tối ưu về hoạt động phát triển - quản lý dự án của Tập đoàn phù hợp với mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo từng thời kỳ.

• Quản lý, kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch công việc về pháp lý, thiết kế, chi phí, xây dựng, … của các Khối Dự án theo đúng chất lượng, tiến độ, ngân sách, mục tiêu, chiến lược đã được phê duyệt.

• Xây dựng, cập nhật, điều chỉnh các quy trình, quy định, thủ tục, tiêu chuẩn, biểu mẫu, … liên quan đến hoạt động vận hành của các Khối Dự Án đảm bảo tuân thủ quy trình dự án và pháp luật hiện hành.

• Phân tích, nhận diện, dự báo các rủi ro và đề xuất giải pháp trong trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo việc phát triển và kinh doanh các dự án của Tập đoàn tối ưu nhất.

• Thẩm định các đối tác, nhà tư vấn, nhà thầu; lựa chọn các phương án sản xuất và thi công tiết kiệm, hiệu quả.

• Xây dựng, duy trì, phát triển mối quan hệ với các đối tác, các cơ quan ban ngành liên quan đến dự án được phân công để đạt được mục tiêu phát triển dự án hiệu quả tối ưu.

• Xây dựng, quản lý, dẫn dắt, đào tạo và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc đối với đội ngũ nhân sự chủ chốt của các Khối Dự án nhằm đảm bảo đạt được hiệu suất cao nhất.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp trên.