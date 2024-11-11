Tuyển Tài xế/Lái xe Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Tài xế/Lái xe Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí
Ngày đăng tuyển: 11/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí

Tài xế/Lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế/Lái xe Tại Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Đưa đón sếp theo lịch trình của sếp
- Dọn xe, giữ gìn xe cẩn thận, sạch sẽ, gọn gàng
- Chịu trách nhiệm mang xe đi bảo trì, bảo dưỡng
- Thực hiện các quy định an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và làm việc theo nguyên tắc lái xe an toàn và tiết kiệm
- Làm việc thứ 2- thứ 7. Có thể tăng ca vào CN (tính theo lương tăng ca)
- Thời gian làm việc: 6:30 - 18:30 (có thể làm ngoài giờ và linh động thời gian)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 21 – 35 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết
- Ứng viên có 2-3 năm kinh nghiệm là ưu thế
- Rành đường TPHCM, ưu tiên các ứng viên đã từng lái xe Giám đốc
- Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12.000.000 - 15.000.000
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
- Chế độ tăng lương hàng năm
- Có hợp đồng lao động, đóng BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí

Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 411 Hai Bà Trưng - Phường 08 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

