Tuyển Tài xế/Lái xe Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Đưa đón sếp theo lịch trình của sếp

- Dọn xe, giữ gìn xe cẩn thận, sạch sẽ, gọn gàng

- Chịu trách nhiệm mang xe đi bảo trì, bảo dưỡng

- Thực hiện các quy định an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và làm việc theo nguyên tắc lái xe an toàn và tiết kiệm

- Làm việc thứ 2- thứ 7. Có thể tăng ca vào CN (tính theo lương tăng ca)

- Thời gian làm việc: 6:30 - 18:30 (có thể làm ngoài giờ và linh động thời gian)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 21 – 35 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết

- Ứng viên có 2-3 năm kinh nghiệm là ưu thế

- Rành đường TPHCM, ưu tiên các ứng viên đã từng lái xe Giám đốc

- Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12.000.000 - 15.000.000

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

- Chế độ tăng lương hàng năm

- Có hợp đồng lao động, đóng BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí

