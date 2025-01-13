Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Trách nhiệm chính: Quản lý, điều hành hoạt động của Khối kinh doanh gồm các phòng ban: Phòng Môi giới, Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, Phòng Đầu tư.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

• Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược của công ty,

• Xây dựng và quản trị nhân sự theo định hướng phát triển của công ty,

• Xây dựng, phân tích và thẩm định phương án, hiệu quả kinh doanh và đưa ra các chương trình thúc đẩy doanh thu đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu KPI theo kế hoạch,

• Khảo sát, phân tích và nắm bắt kịp thời thông tin các đối thủ cạnh tranh và thị trường nhằm đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty trong từng thời kỳ,

• Thu thập, phân tích các ý kiến phản hồi, nhu cầu của khách hàng để từ đó đưa ra các sản phẩm, đề xuất phù hợp,

• Thực hiện các chức năng quản trị rủi ro hoạt động theo quy định của phát luật và quy định quản lý rủi ro của công ty,

• Chỉ đạo xây dựng hệ thống quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của khối kinh doanh,

• Tham mưu, xây dựng quy trình, quy chế, quy định, biểu mẫu để phục vụ cho công tác vận hành công ty,

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị.