Tuyển Tài xế/Lái xe Công Ty CP Samco Vina làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - QL14B, xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam (Cạnh cây xăng dầu Long Bình), Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lái xe đầu kéo, bảo quản và thường xuyên vệ sinh xe, bồn dầu, những tài sản tại bãi xe;

- Điều phối, hướng dẫn các phương tiện giao thông vào và ra khỏi bãi giữ xe một cách an toàn;

- Trực tại bãi xe 24/7 theo sự phân công của cấp trên;

- Đảm bảo an ninh và trật tự tại bãi xe;

- Chạy tuyến Quặng Dakcheung Lào, ngoài ra còn có các tuyến khác theo lịch trình;

- Loại xe : HOWO SITRAX 440 ( 2023-2024 );

- Thực hiện các quy định về an toàn giao thông trong suốt quá trình làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam;

- Độ tuổi: từ 30 – 55 tuổi;

- Có trên 3 năm kinh nghiệm lái xe đầu kéo hoặc 2 năm kinh nghiệm thường xuyên lái xe đầu kéo, có kinh nghiệm chạy đường dốc, đồi đèo, đường offroad;

- Sức khỏe tốt, trung thực, có tính chuyên cần, kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty CP Samco Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13, lễ, tết…;

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty;

- Có đội hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng, cứu hộ xe;

- Có trạm dừng chân nghỉ ngơi ở cả Việt – Lào;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Samco Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.