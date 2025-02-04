Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lot A1 and A2, Road D10, Dong Nam Industrial Park, Binh My, Cu Chi

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào việc nhận và vận chuyển nguyên liệu (đóng gói, bốc xếp, lưu kho và vận chuyển nguyên liệu) và sản phẩm bằng cách thực hiện các nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm giao hàng đúng thời hạn và chất lượng liên quan đến giao nhận hàng.
• Thực hiện tất cả các yêu cầu về việc vận chuyển/nhận hàng, bao gồm cả việc đóng gói sản phẩm theo chỉ dẫn và hoạt động một cách an toàn.
• Vận hành thiết bị xử lý vật liệu; bốc dỡ nguyên liệu/thành phẩm cũng như di chuyển trong nội bộ nhà máy.
• Đảm bảo phát hàng nguyên vật liệu theo yêu cầu của bên yêu cầu, yêu cầu theo đơn vị đo lường của First Solar.
• Thực hiện thao tác đếm chu kỳ tồn kho.
• Thực hiện việc kiểm tra thiết bị hàng ngày/ca.
• Duy trì mức độ giao tiếp hiệu quả và thúc đẩy việc xây dựng đội nhóm.
• Thực hiện quản lý 5S và tuân thủ tất cả các quy trình về an toàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm/học vấn:
• Tốt nghiệp trung học phổ thông và có chứng chỉ kỹ thuật về vận hành xe nâng.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam

Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô A1 & A2, Đường D10, KCN Đông Nam, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

