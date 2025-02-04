Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tham gia vào việc nhận và vận chuyển nguyên liệu (đóng gói, bốc xếp, lưu kho và vận chuyển nguyên liệu) và sản phẩm bằng cách thực hiện các nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm giao hàng đúng thời hạn và chất lượng liên quan đến giao nhận hàng.

• Thực hiện tất cả các yêu cầu về việc vận chuyển/nhận hàng, bao gồm cả việc đóng gói sản phẩm theo chỉ dẫn và hoạt động một cách an toàn.

• Vận hành thiết bị xử lý vật liệu; bốc dỡ nguyên liệu/thành phẩm cũng như di chuyển trong nội bộ nhà máy.

• Đảm bảo phát hàng nguyên vật liệu theo yêu cầu của bên yêu cầu, yêu cầu theo đơn vị đo lường của First Solar.

• Thực hiện thao tác đếm chu kỳ tồn kho.

• Thực hiện việc kiểm tra thiết bị hàng ngày/ca.

• Duy trì mức độ giao tiếp hiệu quả và thúc đẩy việc xây dựng đội nhóm.

• Thực hiện quản lý 5S và tuân thủ tất cả các quy trình về an toàn.