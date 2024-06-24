Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 6 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng thông qua Data của công ty. - Không cần phải lên văn phòng thường xuyên (đảm bảo 2 lần/tuần) - Mời khách hàng tham gia hội thảo, sự kiện của công ty. - Hưởng 40% hoa hồng từ việc ký kết hợp đồng

- Nam/Nữ tuổi từ 20 - 28 và tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Có khả năng giao tiếp tốt, có giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không nói ngọng.

- Kỹ năng lắng nghe và tư vấn.

- Yêu thích công việc tư vấn khách hàng.

- Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc.