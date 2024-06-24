Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT
- Cần Thơ: Số 176A Đường 30/4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ., Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương 6 - 6 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng thông qua Data của công ty.
- Không cần phải lên văn phòng thường xuyên (đảm bảo 2 lần/tuần)
- Mời khách hàng tham gia hội thảo, sự kiện của công ty.
- Hưởng 40% hoa hồng từ việc ký kết hợp đồng
Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ tuổi từ 20 - 28 và tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Có khả năng giao tiếp tốt, có giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không nói ngọng.
- Kỹ năng lắng nghe và tư vấn.
- Yêu thích công việc tư vấn khách hàng.
- Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHNT của Công ty
- Được hỗ trợ line gọi miễn phí
- Được đào tạo tất cả các kỹ năng tư vấn, bán hàng, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh
- Có lộ trình phát triển, thăng tiến rõ ràng: sau 2 tháng sẽ lên Chuyên viên (theo năng lực kỹ năng tư vấn)
- Tham gia nhiều hoạt động TeamBuilding, du lịch và các chương trình thiện nguyện,...
Yêu cầu hồ sơ
Hồ sơ ứng viên gồm:
- CV
- Đơn xin việc
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao CCCD ( không cần công chứng )
- Các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan (nếu có )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI