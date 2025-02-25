Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần The Best VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần The Best VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Công ty cổ phần The Best VN
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty cổ phần The Best VN

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần The Best VN

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hỗ trợ dấu, xác nhận, tài liệu thực tập nếu có nhu cầu Phụ cấp 2 triệu/tháng, thưởng hấp dẫn, phù hợp năng lực Được đào tạo, hướng dẫn Được cung cấp, trợ data khách hàng để làm việc Được hỗ trợ sản phẩm, phương tiện làm việc Ưu tiên tuyển dụng nhân viên chính thức công ty khi 2 bên có nhu cầu, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Tiếp nhận, tư vấn, báo giá, hỗ trợ đặt dịch vụ theo yêu cầu
Cập nhật thông tin thị trường, khách hàng, sản phẩm theo hướng dẫn
Tạo/ up bài/ video lên website, mxh, zalo… công ty định kỳ theo hướng dẫn
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành liên quan quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông, du lịch, lữ hành,..
Có kinh nghiệm, kỹ năng tìm kiếm, thuyết phục khách hàng
Yêu thích du lịch, trải nghiệm
Làm việc ổn định, trách nhiệm

Tại Công ty cổ phần The Best VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 - 7 triệu VND
Lương cứng: 2 - 3 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần The Best VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần The Best VN

Công ty cổ phần The Best VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa A3 Vinhome Gardenia Hàm Nghi Cầu Diễn Nam Từ Liêm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

