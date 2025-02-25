Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần The Best VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần The Best VN
- Hà Nội: Hỗ trợ dấu, xác nhận, tài liệu thực tập nếu có nhu cầu Phụ cấp 2 triệu/tháng, thưởng hấp dẫn, phù hợp năng lực Được đào tạo, hướng dẫn Được cung cấp, trợ data khách hàng để làm việc Được hỗ trợ sản phẩm, phương tiện làm việc Ưu tiên tuyển dụng nhân viên chính thức công ty khi 2 bên có nhu cầu, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Tiếp nhận, tư vấn, báo giá, hỗ trợ đặt dịch vụ theo yêu cầu
Cập nhật thông tin thị trường, khách hàng, sản phẩm theo hướng dẫn
Tạo/ up bài/ video lên website, mxh, zalo… công ty định kỳ theo hướng dẫn
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm, kỹ năng tìm kiếm, thuyết phục khách hàng
Yêu thích du lịch, trải nghiệm
Làm việc ổn định, trách nhiệm
Tại Công ty cổ phần The Best VN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 2 - 3 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần The Best VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
