Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần The Best VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hỗ trợ dấu, xác nhận, tài liệu thực tập nếu có nhu cầu Phụ cấp 2 triệu/tháng, thưởng hấp dẫn, phù hợp năng lực Được đào tạo, hướng dẫn Được cung cấp, trợ data khách hàng để làm việc Được hỗ trợ sản phẩm, phương tiện làm việc Ưu tiên tuyển dụng nhân viên chính thức công ty khi 2 bên có nhu cầu, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Tiếp nhận, tư vấn, báo giá, hỗ trợ đặt dịch vụ theo yêu cầu

Cập nhật thông tin thị trường, khách hàng, sản phẩm theo hướng dẫn

Tạo/ up bài/ video lên website, mxh, zalo… công ty định kỳ theo hướng dẫn

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành liên quan quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông, du lịch, lữ hành,..

Có kinh nghiệm, kỹ năng tìm kiếm, thuyết phục khách hàng

Yêu thích du lịch, trải nghiệm

Làm việc ổn định, trách nhiệm

Tại Công ty cổ phần The Best VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 - 7 triệu VND

Lương cứng: 2 - 3 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần The Best VN

