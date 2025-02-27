Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 100 Triệu

Mức lương 12 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: từ 12 - 100 triệu/tháng (thu nhập không giới hạn tùy vào năng lực của bản thân). - Lương thưởng, đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 100 Triệu

1/ Quản lý, xây dựng gói thầu IOL/ thủy tinh thể:

-Phụ trách theo dõi đăng báo đấu thầu ở các bệnh viện, cơ sở y tế, nắm bắt các đợt thầu của bệnh viện trên địa bàn

-Nghiên cứu, phân tích yêu cầu báo giá, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu sản phẩm Thủy tinh thể

-Lập và trình bày kế hoạch kinh doanh: tiềm năng/ cơ hội/ thách thức khi xây dựng gói thầu

-Theo dõi quy trình đấu thầu, đảm bảo các sản phẩm của công ty được đưa vào các gói thầu của Bệnh viện với số lượng phù hợp với tiềm năng trên địa bàn

-Hỗ trợ team sale trong quản lý quota các gói thầu của bệnh viện

2/ Quản lý khách hàng:

-Xây dựng, phát triển mối quan lệ lâu dài với những người ra quyết định chính: ban giám đốc, trưởng khoa dược, trưởng khoa thiết bị, trưởng khoa điều trị…

-Duy trì liên lạc thường xuyên, đề xuất các chương trình chăm sóc khách hàng với những người ra quyết định

-Cập nhật thông tin về các sản phẩm mới, công nghệ mới trong lĩnh vực nhãn khoa với khách hàng

Yêu cầu công việc:

-Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Dược, Y, hoặc các ngành liên quan.

-Có kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm, dịch vụ trong ngành nhãn khoa và sản phẩm Thủy tinh thể nhân tạo

-Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

-Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về xây dựng thầu trong ngãnh nhãn khoa, nắm vững quy trình đấu thầu có mối quan hệ tốt với các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa mắt

- Có khát khao muốn được làm việc và lao động 1 cách nghiêm túc.

- Có ngoại hình ưa nhìn, có sức khỏe tốt.

- Chân thành, có tư chất đạo đức tốt

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 100 triệu VND

Lương cứng: 12 - 60 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH

