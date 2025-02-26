Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phòng 407, tòa N03

- T7 Khu Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm ...và 2 địa điểm khác, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Bảo trì, sửa chữa thang máy cho các dự án của Công ty;
Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động lắp đặt - sửa chữa - bảo trì thang máy;
Đại diện văn phòng trao đổi các vấn đề kỹ thuật với khách hàng;
Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Bằng Nghề/ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện Công nghiệp, Tự động hóa, Cơ điện tử hoặc các ngành nghề có liên quan;
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi, định hướng gắn bó và phát triển lâu dài;
Có khả năng làm việc độc lập;
Giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7.900.000 - 10.000.000 (tùy vào kinh nghiệm);
Phụ cấp lệnh công tác phát sinh ngoài giờ hành chính, Phụ cấp chi phí công trình;
Phụ cấp xăng xe, điện thoại;
Cung cấp thiết bị vật tư đầy đủ để phục vụ công việc, cấp phát đồng phục bảo hộ lao động;
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;
Được đào tạo, hướng dẫn công việc bài bản, định hướng phát triển lên vị trí tổ trưởng hoặc các vị trí kỹ thuật chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 219 Thạch Lam, Tân Phú, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

